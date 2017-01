Jussi Halla-ahon kannatus on noussut perussuomalaisten puheenjohtajakilpailussa lähelle nykyisen puheenjohtajan Timo Soinin suosiota. Asia selviää Lännen Median kyselystä, jonka vastaajina ovat piirihallitusten jäsenet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat, kansanedustajat sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimivat perussuomalaiset.

Jos europarlamentaarikko Halla-aho ja ulkoministeri Soini olisivat äänestyksessä kahdestaan vastakkain, valitsisi 45,3 prosenttia kyselyn vastaajista Halla-ahon puolueen puheenjohtajaksi. Soini voittaa kyselyn kaksintaistelussa haastajansa 54,7 prosentin suosiollaan (vastaajien määrässä 133–110). Tiukka tulos osoittaa, että Halla-aholla on edellytykset nousta perussuomalaisten johtoon kesäkuun puoluekokouksessa, mikäli hän asettuu ehdolle.

– Pelkkä Halla-ahon ilmoitus, että hän harkitsee ehdokkuutta, on aiheuttanut puolueen kentällä kuplintaa, mutta kukaan ei ole ennen tätä kyselyä tiennyt hänen kannatuksensa laajuutta. Tulos todistaa, että Halla-aholla on huomattavaa aitoa kannatusta ja realistiset mahdollisuudet haastaa Soini. Hänelle syntyy nyt moraalista velvollisuutta kannattajiaan kohtaan, arvioi kyselyaineistoon perehtynyt Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.

Kyselyyn osallistui 256 perussuomalaista vaikuttajaa. Vastausprosentti oli 50,5, joten tulokset ovat vahvasti suuntaa antavia.

Piirihallitusten jäseniä kyselyyn vastasi 166 ja kansanedustajia 13.

LM-kyselyyn vastanneista puolueen kansanedustajista 7 kannattaa puheenjohtajaksi Soinia ja 4 Halla-ahoa. Yksi kansanedustaja haluaisi puolueen johtoon Sampo Terhon ja yksi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan.

Perussuomalaisten keskeiset vaikuttajat haluavat aidon kilpailun. Vastaajista 78 prosenttia toivoo, että Jyväskylässä puheenjohtajaksi on ehdolla useita tunnettuja perussuomalaisia.

– Puolue alkaa valmistautua Soinin jälkeiseen aikaan. Soinilta olisi kaikkein kovin saavutus, jos hän onnistuisi saattamaan perussuomalaiset asemaan, jossa häntä itseään ei välttämättä tarvita. Tämä tarkoittaisi Soinille poliitikkona tappiota puoluekokouksessa, mikä olisi lyhyellä aikavälillä hänelle katkeraa, mutta poliittisessa historiassa se kruunaisi hänen saavutuksensa ja erottaisi hänet oppi-isästään Veikko Vennamosta.

Vennamo ei onnistunut kasvattamaan 1970-luvulla populistisesta SMP:stä pysyvästi omillaan pärjännyttä puoluetta

Mikäli kaikki tunnetuimmat perussuomalaiset asettuisivat ehdolle, puheenjohtajavaalin toiselle kierrokselle etenisivät LM-kyselyn perusteella juuri Soini (40,8 %) ja Halla-aho (26,4 %).

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Terho (16,8 %) jäisi kauas kärkikaksikosta.

Jos Soini ei pyrkisi jatkokaudelle, Terho ja Halla-aho kilpailisivat tasaväkisesti avauskierroksen voitosta ennen puolustusministeri Jussi Niinistöä. LM-kyselyn kaksintaistelussa Terho voittaa Halla-ahon prosentein 57,9–42,1 eli suuremmalla erolla kuin Soini.

Terho on painottanut, että hän ei haasta Soinia. (LM 30.12.)

Soini ei aikeistaan ole kertonut. Vahvojen jatkohalujen puolesta puhuu se, että Soinin asema ulkoministerinä on sidoksissa hallituspuolueen puheenjohtajuuteen.

Suomen poliittisessa kulttuurissa puheenjohtajalla on oikeus puolueensa painavimpaan ministerinsalkkuun.

– Siitä ei ole mitään epäselvyyttä, että jos johtaja vaihtuu, aiemmalla puheenjohtajalla ei ole veto-oikeutta politiikan sisältöön tai oikeutta jäädä roikkumaan vanhaan asemaansa, Jokisipilä korostaa.

Perussuomalaisilla on tällä hetkellä 9 486 äänioikeutettua jäsentä. Puoluetyöntekijä Matti Putkonen kertoo, että äänestystekniikassa varaudutaan jopa 3 500 jäsenen saapumiseen.

– Istuva puheenjohtaja on mahdollista syrjäyttää aktivoimalla kannattajansa joukolla paikan päälle. Puolueen säännöt mahdollistavat perinteisen junttameiningin, Jokisipilä toteaa.

Jokisipilä on yllättynyt siitä, että Halla-ahon poliitikkoprofiili saa perussuomalaisissa jopa puheenjohtajuuteen asti kantavaa suosiota.

– On arvioitu, että maahanmuuttokriittisten osuus puolueen aktiiveista olisi korkeintaan neljännes. Halla-aho on profiloitunut humanitaarisen maahanmuuton kritisoijana. Työperäistä maahanmuuttoa hän ei ole vastustanut. Hänen kannattajansa ilmaisevat asian siten, että Suomen ei pidä olla koko maailman sosiaalitoimisto. Hänen profiilistaan on pitkä matka yleispoliitikoksi.

Hän ei näe estettä muodonmuutokselle.

– Joutuessaan pois mukavuusalueeltaan hän joutuisi turvautumaan fraseologiaan peittääkseen tietopohjansa vajavaisuudet, aivan niin kuin muutkin poliitikot. Älyllistä estettä yleispoliitikoksi ryhtymiseen terävällä ja omaksumiskykyisellä Halla-aholla ei ole, mutta riittävätkö motivaatio ja kiinnostus?

Halla-ahon arvot herättäisivät kauhistusta arvoliberaaleissa kokoomuslaisissa ja keskustalaisissa. Jokisipilä pitää väistämättömänä, että Halla-ahon valinta johtaisi minihallitusneuvotteluihin.

– Halla-aho olisi kova luu Juha Sipilälle (kesk.) ja Petteri Orpolle (kok.), koska älykkäänä toimijana hän tietäisi, että keskusta uhkaisi menettää puolueen asemaa sementoivan maakuntauudistuksen ja kokoomus soten valinnanvapauden, jos hallitus kaatuisi. Halla-aho ajaisi maahanmuuttopolitiikan huomattavaa kiristämistä, Jokisipilä uskoo.

Populistikarhun kellistämiseen on vielä pitkä matka, vaikka Halla-ahon lähtökohdat ovat melko hyvät.

Tähän asti perussuomalaisten kantaisä Soini on seurannut katseella Halla-ahon nousua maahanmuuttokriittisten sankariksi, mutta keväällä saatetaan olla tilanteessa, jossa Soinin on pakko käyttää koko verbaalinen lahjakkuutensa Halla-ahon nujertamiseen.

– Jos lähdetään puheenjohtajakiertueelle, Suomesta ei löydy vaikeammin voitettavaa, kokeneempaa ja sanavalmiimpaa vastustajaa kuin Timo Soini, muistuttaa tutkija Markku Jokisipilä.

Lähde: Lännen Median kysely.

Toteutus: Lauri Nurmi. LM hankki yhteystietonsa ilmoittaneiden perussuomalaisten piirihallitusten jäsenten sekä paikallisosastojen, kunnallisjärjestöjen ja muiden perussuomalaisen puolueen järjestöjen johtohenkilöiden sähköpostiosoitteet ja lähetti kyselyn 507 puolueen vaikuttajalle. Lisäksi vastaajiksi otettiin puolueen kansanedustajat. Vastaukset kerättiin 4.1–12.1. Kyselyn avasi 355 PS-vaikuttajaa, joista 72,1 prosenttia (256) osallistui kyselyyn. Kokonaisvastausprosentti oli 50,5. Piirihallitusten jäseniä kyselyyn vastasi 166 ja kansanedustajia 13. Tulosten luotettavuuden takaamiseksi LM-kyselyissä ei käytetä avoimia linkkejä, joita jaetaan vastaajille. Henkilökohtaisten linkkien vastaukset tallentuvat osaksi aineistoa anonyymeina.

Lauri Nurmi/ Lännen Media