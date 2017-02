Tänään vietetään Suomen kansallisrunoilija Johannes Ludvig Runebergin päivää. 1800-luvulla elänyt Runeberg oli kirjailija ja toimittaja. Hänen tunnetuin teoksensa on Vänrikki Stoolin tarinat. Hän on myös sanoittanut Maamme-laulun. Runebergin päivä on vakiintunut liputuspäivä.