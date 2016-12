Tänään juhlitaan Suomen 99-vuotista itsenäisyyttä. Päivän aikana on useita eri juhlatilaisuuksia ympäri maata.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi illalla perinteistä juhlavastaanottoa presidentinlinnassa. Linnan juhlissa teemana ovat tänä vuonna Suomen vahvuudet.

Kutsuttuina on muun muassa koulutuksen ja sivistyksen toimijoita, rauhanturvaajia ja menestyneitä urheilijoita. Kutsuvieraita on kaikkiaan 1 800 ja joukossa on myös jatkosodassa taistelleita virolaisia vapaaehtoisia sekä talvi- ja jatkosodan ruotsalaisia vapaaehtoisia.

