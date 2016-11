– Tämä on Antti Rinteen päivä, hän viittasi nykyisen puheenjohtajan ilmoitukseen tavoitella jatkokautta.

– Se on tämän päivän isoin uutinen. Omalta kohdaltani pohdin asiaa myöhemmin. Sellainen itämainen sanonta on, että tulvan jälkeen vesi kirkastuu. Tässä on ollut paljon uutistulvaa, eiköhän se tässä kirkastu, Lindtman sanoi puoluevaltuuston kokouksen kahvitauolla.

Lindtman ei ottanut kantaa siihen, että puheenjohtaja Rinne sanoi eduskuntaryhmän listakohun syöneen puolueen gallup-kannatusta.

– On mahdollista itse sotkea asioita niin, että kannatus laskee, Rinne varoitteli ja viittasi listakohuun, josta Lindtman otti viime kuussa täyden vastuun.

– Olen saanut täyden luottamuksen eduskuntaryhmältä. Minun osaltani asia on loppuunkäsitety, Lindtman sanoi.

Lindtmanin mukaan SDP:n puheenjohtajan tehtävä on vaativa ja siihen kohdistetaan monia odotuksia.

– Kunkin täytyy omalta kohdaltaan pohtia, onko siihen annettavaa.

Lindtman lupasi palaavansa omiin pohdintoihinsa lähipäivinä, viimeistään itsenäisyyspäivään mennessä.

AKI TAPONEN LÄNNEN MEDIA