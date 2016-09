Laki mahdollistaa jo nyt puuttumisen väkivaltaiseen ja rasistiseen toimintaan, sanoo oikeusministeri Jari Lindström (ps.). Hänen mielestään Helsingin Asema-aukion tapahtumien vuoksi on kuitenkin syytä pikaisesti tarkastella, tuleeko lainsäädäntöä lisäksi tarkentaa joiltakin osin, etenkin jos sen tulkinnoissa on epäselvyyttä.

Uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen voisi Lindströmin mielestä hyvin kieltää, mutta hän ei ole varma, estäisikö kielto sen toiminnan.

– Tällaisille järjestöille ei ole mitään tarvetta Suomessa. Ei sellaisia tarvitse olla, Lindström sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Ministeri olisi valmis kieltämään myös äärijärjestöjen tunnusmerkit, mutta ei ole varma senkään tehosta.

– Jos joku haluaa tehdä pahaa, ei se pahan tekeminen tunnusten poistamisella lopu. Minun mielestäni tunnukset voidaan poistaa, koska tällainen toiminta ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lindström sanoi toivovansa myös avointa keskustelua maahanmuutosta, jotta väärinkäsitykset eivät leimaisi keskustelua.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kehottaa myös puolueita kantamaan vastuuta. Puolueiden pitää varmistaa, ettei niiden "suojissa esiinny henkilöitä, jotka sympatisoivat väkivallan lietsontaa".

– On erittäin traagista, että ääriliikkeen toiminta on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan johtanut Suomessa henkilön kuolemaan. Kaikenlainen liikehdintä, jonka tarkoituksena on vihan ja rasismin levittäminen, on yksiselitteisesti tuomittavaa, Rinne sanoo Facebookissa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä: Laki tarjoaa keinot puuttua

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen pitää vihapuhetta ja halveksuvaa toimintaa joitakin ryhmiä ja ihmisiä kohtaan erittäin vastenmielisenä. Yleistyvää ilmiötä ei kuitenkaan saada kuriin pelkästään rikosoikeudellisilla keinoilla.

– Meidän pitää paljon laajemmalla kentällä ihan yleisesti todeta, että tämänkaltainen vihapuheen lisääntyminen ei ole asiallista.

Hän katsoo, että rikosoikeudessa on jo nyt keinoja puuttua väkivaltaisten järjestöjen toimintaan.

– Nyt näyttää sille, että meillä olisi lainsäädäntö kunnossa. Yhdistyspuolen lainsäädännöstä en tosin osaa äkkipäätään sanoa, kuinka kunnossa se on, Toiviainen kommentoi STT:lle.

STT