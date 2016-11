Liikenneviraston mukaan kunnossapidosta vastanneen VR Trackin laiminlyönneistä on saattanut aiheutua vaaraa raideliikenteelle.

Asian vahvistaa Lännen Medialle Liikenneviraston rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen.

– Yli 200 vaihteen kunnossapidossa on ollut puutteita. Tilanne on saatu hallintaan ja kunnossapitäjä [VR Track] on parantanut toimintaansa, mutta laiminlyönti on ollut aika laaja, Tuominen kertoo.

Tuomisen mukaan käytännössä kyse on ollut vaihteiden kunnossapidon viivästymisestä ja puutteista.

– Ei ole aina korjattu kaikkia vikoja, joita vaihteissa on havaittu. Näkemyksemme on, että tässä on saattanut olla turvallisuusriskejä. Asiaan on puututtu ja se on korjattu, Tuominen vakuuttaa.

Korjaustoimenpiteiden vuoksi Kouvolan alueella junille on jouduttu asettamaan paljon nopeusrajoituksia.

– Ne aiheuttivat aika paljon myöhästymisiä syys-lokakuun aikana Kouvolan alueella, ja se säteili koko maahan.

Tuomisen mukaan Liikennevirasto on kartoittanut rataverkon tilanteen nyt koko Suomen alueella, ja muualta se on löytänyt ainoastaan erittäin pieniä puutteita.

– Matkustaa voi turvallisin mielin, Tuominen vakuuttaa.

– Olemme keskustelleet asiasta vakavasti VR Trackin kanssa, ja henkilökohtaisesti luotan, että toimintaa korjataan.

VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi irtisanoutui syyskuussa. Lännen Median tavoittaman Saksin mukaan irtisanoutuminen ei liity tähän asiaan.

– Itse irtisanouduin reilu kuukausi sitten. Siihen ei liity mitään kummempaa, ja se[lähtö] oli ihan oma päätökseni.

Saksi ei tarkemmin kommentoi toimitusjohtajan juridista ja/tai moraalista vastuuta asiaan liittyen.

– En ole enää ollut asiassa mukana, enkä osaa sanoa kuka on vastuussa mistäkin. Varmaankin on tehty paljon selvityksiä puolin ja toisin, Saksi sanoo.

– Asia oli yllättävä kaikille osapuolille. Varmasti aikanaan selviää, kuka siitä on viime kädessä ollut vastuussa.

VR:n viestintäjohtaja Mika Heijarin mukaan yhtiön nykyinen operatiivinen johto ei kommentoi asiaa sen laajemmin kuin mitä aiemmin on tiedotettu.

Syyskuussa VR kertoi, että Saksi on irtisanoutunut tehtävästään, ja että Saksin tehtävät ottaa väliaikaisesti hoitaakseen VR Groupin lakiasiainjohtaja Teemu Sipilä.

