Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee elokuista omakotitalon paloa Laukaassa Keski-Suomessa tahallaan sytytetyksi. Talossa nukkunut lapsiperhe pelastautui viime hetkellä. He heräsivät poliisin mukaan palon aiheuttamiin pamauksiin.

Poliisi tutkii juttua murhan yrityksenä sekä törkeänä tuhotyönä.

Poliisi on puhuttanut naapureita ja muita todistajia. Laajalahdentien palotalon lähistöllä on liikkunut 26. elokuuta roihunnutta paloa edeltävänä päivänä ja aamuyöllä ajoneuvo, jossa päivällä on nähty kaksi kaljupäistä miestä. Ajoneuvosta ja sillä liikkuneista poliisi pyytää havaintoja numeroon 050 456 4864 tai lähimmälle poliisille.

Poliisi myös selvittää Laukaan keskustassa paloyönä tapahtuma-ajan tienoilla nähdyn miesporukan liikkeitä.

STT