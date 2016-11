– On monta tahoa, joita haluan kuulla ja muodostaa käsityksen muutoksista, joita on syytä tehdä, jotta asiat menevät jouhevammin. Tässä vaiheessa minulla ei ole valmiita vastauksia. Tästä alkaa työ, jossa selvitän juurta jaksaen, miten päästään oikeisiin ratkaisuihin.

Perehtymistä Saksilla riittääkin, sillä länsimetron rakentaminen on valtava urakka, joka kansankielellä sanottuna on alkanut kusta pahasti. Kustannusarvio on ylittynyt ja aikataulu on venynyt niin, että metron liikennöinnin aloittamisesta ei ole tässä vaiheessa edes julkilausuttua arviota. Saksikaan ei ota tässä vaiheessa mitään kantaa liikennöintiajankohtaan, vaan sanoo ainoastaan ryhtyvänsä arvioimaan aikataulua realistisesti asiantuntijoiden kanssa.

– Aikataulut, kustannusten hallinta ja laatu ovat tärkeitä. Tehdään asiat niin, että ei tarvitse myöhemmin tehdä uudestaan ja korjata.

Raiteilta toisille raiteille

Saksi siirtyy Länsimetron palvelukseen VR Trackin toimitusjohtajan paikalta. Hän irtisanoutui tehtävästä syyskuussa. Irtisanoutumisen syytä ei tuolloin kerrottu. Saksi sanoo nyt, että halusi lähteä hakemaan uusia haasteita ja syksyllä oli tällaisen päätöksen aika.

Lähtöön ei Saksin mukaan liittynyt erimielisyyksiä tai epäselvyyksiä.

– Ei. Minulla on hyvät suhteet VR:n johtoon, johon olen tänäänkin ollut yhteydessä. Ei ollut mitään sen tyyppistä asiaa taustalla. Että kyllä oli ihan henkilökohtainen ura, mikä minua johdatti.

– Seitsemän vuotta yhden firman johtajana on tänä päivänä riittävä aika. Minulla on vielä työuraa aika paljon jäljellä, eikä ollut tarkoitus jäädä eläkkeelle sieltä.

Myöhästymiseen monia syitä

Länsimetro kertoi tänään, että metron kokonaiskustannusarvio nousee 1 186 miljoonaan euroon. Yhtiö tarvitsee 104 miljoonan korotuksen lainatakaukseen Espoolta ja Helsingiltä.

Edellisen arvion mukaan rakennuskustannukset olisivat olleet 1 088 miljoonaa euroa.

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo kertoo, että kustannusylityksen kokoluokka on yllättävä. Hänen mukaansa yhtiö on nyt koettanut arvioida kustannukset sitä taustaa vasten, ettei summaa tarvitse enää lähteä arvailemaan väärin.

Hän kertoo, että yhtiö on informoinut tänään Espoon ja Helsingin kaupunkeja kustannuksista, joita metrohankkeen saattaminen loppuun vaatii.

– Vasta tänään tämä valmistui. Aikaisemmin ei juuri pystytty informoimaan, Isotalo kertoi STT:lle.

Samassa yhteydessä Länsimetro erotti toimitusjohtaja Matti Kokkisen.

Länsimetron Isotalo kertoo, että yhtiön hallitus on arvioinut toimitusjohtaja Kokkisen asemaa koko ajan.

– Kokonaisarvion perusteella päätettiin, että näin nyt toimitaan, hän sanoo.

Yhtiön mukaan kustannusennustetta on nostanut muun muassa ennakoitua vaikeammat louhintaurakat, rakennusmääräysten vaatimusten muutokset ja tilantarpeiden kasvu, mukaan lukien tekniset tilat, savunpoisto ja esteettömyyden toteuttaminen asemien molemmilla sisäänkäynneillä.

Helsingin Sanomat kertoi lokakuun lopulla, että Länsimetron myöhästymisen taustalla on enemmän ongelmia, kuin mitä on aikaisemmin luultu. Lehti kertoi, että savunpoistoluukkujen lisäksi myöhästymistä ovat aiheuttaneet väärin asennettu virtakisko sekä tunneliin jäänyt kivipöly, joka tukkii junien tunnistimet ja pahimmillaan rikkoo junat.

Länsimetron oli alun perin tarkoitus aloittaa elokuussa, mutta hanke on pahasti viivästynyt. Länsimetro ei ole kertonut uutta arviota aloittamisajasta.

Myös Helsingin kaupunki selvittää

Alkusyksyllä Helsingin kaupunki tilasi selvityksen Länsimetron viivästyksen syistä BDO:lta . BDO kuitenkin luopui selvitystoimeksiannosta eturistiriidan takia. Selvitystoimeksianto siirtyi Deloittelle, ja selvityksen oli määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Marraskuun alussa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri esitti selvitystyön lykkäämistä siihen asti, kunnes Länsimetron oma selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Silloin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok.) kertoi, että konsultointiyritys Deloitten selvitys vaikuttaa olevan suppeampi kuin mitä kaupunginhallitus toimeksiannossaan toivoi.

STT