Länsimetro-yhtiön mukaan tekninen valmius liikenteen aloittamiselle Espoon Matinkylään on olemassa aiemman arvion mukaisesti kesäkuussa 2017. Päätöksen matkustajaliikenteen aloituksesta ja liityntäliikenteeseen siirtymisestä tekee Helsingin seudun liikenne (HSL).

– Metron yhteiskoekäyttötestausten tavoitteena on varmistaa, että metro on liikenteelle avattaessa turvallinen ja toimintavarma kaikissa tilanteissa. Arviomme on, että tekninen valmius matkustajaliikenteen alkamiselle Matinkylään on edelleen kesäkuussa. Arvio voidaan tarkentaa toukokuun alkupuolella, sanoo Saksi tiedotteessa.

– Ennen kuin voimme päättää liityntäbussiliikenteeseen siirtymisestä, meillä pitää olla varma tieto metron valmistumisen ajankohdasta, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi tiedotteessa.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että testauksissa on ilmennyt puutteita metrotunnelien paloliukuovien sulkeutumisessa ja paloliukuovien moottorit on vaihdettava. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Olli Isotalon mukaan yllättäviin kuluihin on varauduttu, joten korjaustöiden kustannukset mahtuvat hankkeen loppukustannusarvioon.

STT