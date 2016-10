Lähihoitaja Sinikka Asikaisen työpaikalla Pieksämäellä vanhusten palvelukoti Kerttulassa on 16 asukasta. Asikainen kertoo, että tavallisesti kolme hoitajaa on aamuvuorossa ja kaksi iltavuorossa. Öisin kaksi hoitajaa hoitaa yhdessä neljää eri osastoa.

Aamuvuorossa henkilökunta ehtii Asikaisen mukaan juuri ja juuri hoitamaan työnsä, mutta iltavuoro on hankalampi esimerkiksi työajan lyhennysten takia.

– Pyritään hoitamaan hyvin, ja kyllä me vielä hoidetaankin. Mutta jos tätä vielä kiristetään, niin kyllä se pelko on, että mistä me sitten karsitaan? hän sanoi Lännen Medialle.

Asikainen oli yksi sadoista mielenosoittajista, jotka saapuivat Helsingin Kansalaistorille torstaina kello 17 alkaneeseen mielenosoitukseen. Yhteensä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin järjestämään mielenilmaukseen saapui joitakin satoja ihmisiä. Valtaosa mielenosoittajista oli naisia.

Lähihoitajat vastustavat voimakkaasti hallituksen suunnitelmia alentaa niin sanottua hoitajamitoitusta 0,5:stä 0,4:ään.

Mielenosoitukseen osallistunut oppositiopuolue Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi toivovansa, että hallitukselta "löytyisi järkeä" perua aikeensa.

– Kysymys on siitä, miten ikäihmisiä hoidetaan ja toisaalta näiden ihmisten, jotka nyt osoittavat mieltään vanhusten puolesta, työtaakasta, Rinne sanoi Lännen Medialle.

Hoitajamitoituksen alentamisella hallitus tavoittelee 25 miljoonan euron säästöjä. Rinteen mielestä hallituksen tavoittelemaa säästöä voisi löytyä hoitajamitoituksen alentamisen sijaan yrittäjävähennyksen puolittamisesta.

Aiemmin torstaina eduskunnan kyselytunnilla perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) sanoi, että parhaillaan vasta valmistellaan, miten säästöt toteutetaan. Rehulan mukaan vaihtoehdot käydään läpi tiheällä kammalla ja laatusuositus on työn alla.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkisen (kesk.) mielestä paine luopua hoitajamitoituksen alentamisesta on tällä hetkellä kohdistunut enemmän valtiovarainministeriöön kuin ministeri Rehulaan.

Mielenosoitukseen osallistunut Heikkinen julkaisi yhdessä Arja Juvosen (ps.) ja Sari Sarkomaan (kok.) kanssa keskiviikon ja torstain välisenä yönä tiedotteen, jossa he vaativat hoitajamitoituksen alentamisesta luopumista. Heikkinen, Juvonen ja Sarkomaa ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden valiokuntavastaavia.

Heikkinen ajattelee, että säästöjä voitaisiin saada siitä, että vanhuksen omasta huoneesta luovuttaisiin laatukriteerinä. Hänen mukaansa järjestelyllä voisi saada parempaa hoivaa sekä säästöjä.

– On huomattu, että hoitajamitoituksesta ei saa sellaisia säästöjä aikaan, kuin oli ajateltu, ja nyt on sen keskustelun aika. Mitään ei ole vielä linjattu ja päätetty, Heikkinen sanoi Lännen Medialle mielenosoituksessa.

