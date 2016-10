Kysymykseen Kenet seuraavista henkilöistä näkisitte mieluiten perussuomalaisten puheenjohtajana puoluekokouksen jälkeen vastasi 200 perussuomalaista.

Lännen Media teki perussuomalaisille kyselyn, johon vastasi 77 piirihallitusten jäsentä, 86 paikallisosaston tai jonkin muun puolueen alaisen järjestön puheenjohtajaa, 11 kansanedustajaa sekä 33 jossain muussa tehtävässä toimivaa perussuomalaista. Vastausprosentti oli 43 prosenttia.

Kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia.

Kyselyyn vastanneet saivat myös vapaasti kommentoida. Osa kommentoi nimellä, osa nimettömänä. Soinin jatkoa perustellaan vastauksissa muun muassa seuraavasti:

"Timo on nyt hyvässä vedossa. Näyttö on ministerinä ollut erinomainen. Puheenjohtaja Timo on kentän mieleen, osaa ja tuntee porukan. Ei ole mikään nirppanokka vaan rehti Jätkä."

"Voittavan joukkueen kapteenia ei ole syytä vaihtaa kesken pelin."

"Timo Soinin on syytä olla ehdokkaana [puheenjohtajaksi] kaikesta kritiikistä huolimatta. Soinin asema koko Suomen ulkoministerinä on tuonut mukanaan aivan uuden poliittisen roolin, jota kenttäväki ei ole ehkä täysin sisäistänyt", kertoo Reijo Paunonen Juvalta.

"Vielä ei ole Timon aika luopua tehtävästä", kertoo Ari Prihti Punkalaitumelta.

"Uskoisin, että vielä ei löydy Soinille jatkajaa".

"Puolueen puheenjohtajalla on korkein ministerinpesti ja toivon todella, että Timo Soini jatkaa ulkoministerinä. Timo Soini on paras puheenjohtajana niin kauan kun hän itse haluaa jatkaa."

"Jos Soini harkitsee voivansa jatkaa, on hän paras vaihtoehdoista", kertoo Pekka Tiusanen Helsingistä.

Kyselyyn vastanneiden vastauksissa näkyy myös pettymys.

"Uskon Soinin ymmärtävän, että tämä oli nyt tässä. Kyse on enää siitä, että miten jättäytyä sivuun mahdollisimman kunniakkaasti."

"Soini on vihjaillut siirtyvänsä syrjään, olisiko jo nyt sen aika? Minun mielestäni on."

"Jos kuntavaalit menevät penkin alle, voi Soini katsoa puheenjohtajuuden kuuluvan jollekulle toiselle. Myös kentän paineet vaihtoon kasvavat. Puolue ei ole kampanjoinut kohuja vastaan. Olisi pitänyt. Median luoma haaste on kovempi kuin muilla puolueilla."

"Paine puheenjohtajan vaihtoon on niin suuri."

Erään kyselyyn vastanneen mielestä perussuomalaiset tarvitsevat ryhtiliikettä maahanmuutto- ja EU-politiikassaan. "Timo Soini on osoittautunut näissä asioissa liian löperöksi ja hallituskumppaneiden linjaa myötäileväksi. Hän on suhtautunut myös vähätellen, jopa halveksivasti maahanmuuttokriittisiin puolueen jäseniin, joiden ansiota puolueen kansansuosio pitkälti on. [Jussi] Halla-aho on yksi nuivan vaalimanifestin laatijoista, ja oikeastaan suurin syy että aikanaan puolueeseen liityin."

Olavi Saarelainen Lempäälästä puolestaan arvelee, että "Jussin valinta puheenjohtajaksi saisi luottamuksensa menettäneet maahanmuuttokriittiset äänestäjät takaisin äänestämään perussuomalaisia".

"Halla-aholla on tietämystä ja kokemusta sekä oikea perussuomalaisten linja", arvioi eräs kyselyyn vastannut.

Yksi kyselyyn vastannut arvioi, että Soinin puheenjohtajuus saattaa olla iso rasite puolueelle. "Soinista on tullut syntipukki hallitusaikana, kun monien kannattajien katteettomat odotukset eivät toteutuneet tai odotettiin perussuomalaisten sanelevan kaiken hallituksessa. Epäilen, ettei maine jäsenistön ulkopuolella puhdistu, kun ei sitä edes yritetä. Tavisten toreilla turiseminen ei siihen riitä. Niinpä Soinin puheenjohtajuus saattaa olla iso rasite puolueelle. Terho saanee joukot taakseen."

Sampo Terhon nimi nouseekin useasti esiin, kun kysytään, kenet kenttäväki valitsisi, mikäli Soini ei olisi käytettävissä. Lännen Media kysyi myös kenet tulisi valita puheenjohtajaksi, jos Soini ei asetu ehdolle. Terho sai tässä kyselyssä melkein 35,8 prosentin kannatuksen. Hänen perässään tulevat Jussi Niinistö (23,4 prosenttia) ja Jussi Halla-aho (16,4 prosenttia).

Vastauksissa Terhon puolesta puhutaan seuraavasti:

"Terho on hyvin karismaattinen hahmo, joka sopii erinomaisesti populistisen puolueen johtoon. Terhon selkeästi kansallisliberaalit mielipiteet myös vetoavat".

"Terho on osaava linjanrakentaja ja uskottava puhuja."

Paljon kannatusta saa myös Jussi Niinistö.

"Jämäkkä ja uskottava edunvalvoja, tuo Jussi Niinistö."

"Jussi Niinistöstä huokuu rauhallisuus ja kuitenkin määrätynlainen jämäkkyys asioiden hoidossa ja niiden tuomisessa esille. Hän perustelee hyvin asiansa ja antaa muutenkin vakuuttavan vaikutelman, ei ärsytä ihmisiä liialla provokaatiolla. Hän on sinut itsensä kanssa ja sopisi mitä parhaiten puolueemme keulakuvaksi."

"Niinistö tai Terho ovat ainoat henkilöt joilla on kyky pitää puolue yhtenäisenä. Eivät ole yhden asian miehiä", kertoo Timo Tukia Vilppulasta.

"Laura Huhtasaaren johdolla olisi todennäköistä jytky vol. 3"

Valmiiksi annetuista ehdokkaista nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila saa 1,5 prosentin kannatuksen, kun kysyttiin kenen toivoisit näkevän mieluiten puheenjohtajana puoluekokouksen jälkeen. Jari Lindström ja Maria Lohela saavat molemmat yhden prosentin kannatuksen.

"Pirkko Mattila ajaa asialinjaa."

"Jari Lindström lienee parhaiten perillä Suomen taloudesta ja ihmisten elämäntilanteesta."

"Puheenjohtaja voisi olla nainenkin. Maria Lohela tai Laura Huhtasaari ovat parhaat. Heistä kuuluu pelkkää hyvää!"

Kyselyn kohdan jonkun muun ruksi 8,5 prosenttia vastanneista. Vastauksissa kannatusta seuraavaksi puheenjohtajaksi saivat muun muassa Laura Huhtasaari, Sebastian Tynkkynen, Riikka Slunga-Poutsalo ja Matti Putkonen.

"Mielestäni Timo tietää, milloin on hänen aika siirtyä syrjään ja milloin puolue on valmis uuden johtajan aikakauteen. Uusi aikakausi voi mahdollisesti koittaa jo ensikesän puoluekokouksen jälkeen. Jos Timo päättää, ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi, niin silloin nostaisin neljä nimeä puheenjohtajaksi ylitse muiden. Laura Huhtasaari olisi ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Laura on älykäs, teräväsanainen nainen. Hän uskaltaa ja osaa kertoa mielipiteet niin, että koko kansa sen ymmärtää. Lauran johdolla olisi erittäin todennäköistä Jytky vol. 3. Kolme muuta nimeä ovat Jussi Halla-aho, Jussi Niinistö ja Sampo Terho", kertoo Tuomas Okkonen Limingasta.

"Joko Riikka Slunga-Poutsalo tai Matti Putkonen. Ehkä Riikka, hän on vähemmän ryvettynyt ja hänellä on nuorempaa energiaa tarjottavana puolueelle. Matti taas on kova työmies ja tietää kyllä tasan tarkkaan kuinka politiikkaa tehdään."

"Sebastian Tynkkynen. Erikoista, että ette ole listanneet häntä mukaan. Hän on sisäisissä puheenjohtajaspekulaatioissa jatkuvasti ja Hommaforumilla ihan mustaa valkoisella puheenjohtajaveikkauksissa. Tynkkynen haluaa naisten tavoittamiseen ja se on mulle tosi tärkeää. Tässä ollaan oltu muita jäljessä".

