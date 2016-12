The Voice of Finland -laulukilpailun voittanut Suvi Åkerman uskoo, että Saara Aallon menestys on raivannut tietä niille suomalaisille artisteille, jotka haluavat ulkomaisille lavoille. KUVA: Sonja Ovaskainen/Arkisto

Keväällä The Voice of Finland -laulukilpailun Suomessa voittanut Åkerman ajattelee, että kykyjenetsintäkilpailuista on artistille aina hyötyä. Sellaisesta on ollut hyötyä hänelle itselleen ja aivan viimeistään nyt sellaisesta on ollut hyötyä Saara Aallolle.

Åkerman toivoo ja uskoo, että Saara Aallon Britannian X Factorista saama menestys kuplisi myös muiden suomalaisartistien suuntaan.

– Hän on avannut kansainvälisen uran kaikille. Saara on avannut portteja, ja Suomi tulee kartalle, Åkerman miettii.

Åkerman on yksi niistä artisteista, joihin Saara Aallon menestys valaa uskoa.

– Haluaisin ajatella, että uudet tuulet puhaltaisivat Suomen musiikkiteollisuudelle.

– Tulee sellainen olo, että tuollaisia unelmia pystyy saavuttamaan, hän sanoo.

Åkerman kertoo jutelleensa äidilleen noin vuosi sitten, että jos hän ei menesty The Voice of Finlandissa, hän haluaisi hakea mukaan X Factoriin. Aivan samanlaista urapolkua kuin Saara Aallon hän ei kuitenkaan itselleen suunnittele. Yhtäläisyyksiäkin löytyy:

– Haluaisin hakea Euroviisuihin, Åkerman paljastaa.

Näkyvyys hyödyttää – Åkermanin mukaan fanikunta kasvaa ja keikkamyynti paranee

Konkreettisin hyöty The Voice of Finlandin voitosta Åkermanille on ollut levytyssopimus Universal Musicin kanssa. Hän katsoo, että ilman kykyjenetsintäohjelmaa levy-yhtiö olisi voinut sanella hänelle, että Åkermanin pitää laulaa suomen kielellä.

Näin ei käynyt. Viime perjantaina Åkermanilta julkaistiin englanninkielinen Stronger Than You Think -sinkku. Åkerman katsoo, että voitto ja näkyvyys kykyjenetsintäkilpailussa tuovat artistille uskottavan neuvotteluaseman.

– Saara on saanut X Factorista paljon lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Sitä kautta hän on pystynyt kasvattamaan uskollista fanikuntaansa ja se varmasti vaikuttaa hänen keikkamyyntiinsä, Åkerman arvioi.

Talent Suomi -kykyjenetsintäkilpailun viikko sitten sunnuntaina voittanut helsinkiläinen nahkatrumpetisti Antton Puonti ei ole seurannut tiiviisti Saara Aallon rupeamaa X Factorissa. Puontin taito on lisäksi täysin erilainen kuin Saara Aallon.

Hänen tuore kokemuksensa kykyjenetsintäkilpailun voitosta kuitenkin kertoo hyvin yksiselitteisen tarinan:

– Kyllä siitä ainakin julkisuutta saa, Puonti sanoo.

Ensimmäinen viikko voittajana on tuonut Puontille keikkoja, joita hänellä ei ole aiemmin ollut ollenkaan. Hän arvelee, että kykyjenetsintäkilpailut sopivat hyvin monenlaisille ihmisille.

– Jos otaksuu, että on jokin erikoinen kyky, kannattaa hakea, Puonti kehottaa.

Laulunopettaja: Kaikille kilpailut eivät sovi Aaltoa Helsingin Pop & Jazz Konservatoriolla laulussa kymmenen vuotta sitten opettanut Ira Kaspi toteaa, että laulunopiskelijoilla on hyvin erilaisia mielipiteitä kykykilpailuihin osallistumisesta.

– Se on ristiriitainen asia, hän sanoo.

Nykyään Kaspi toimii opettajana Sibelius-Akatemiassa, ja hänellä on oma laulustudio.

Kaspin mukaan laulajat saavat kilpailuista paljon kaivattua näkyvyyttä tavalla, jota ei muualta usein saa. Vastaan tulee kuitenkin artistin paineensietokyky.

– Siinä puhutaan ihan samanlaisista asioista kuin jollain huippu-urheilijalla.

– Se vaatii monenlaista kouluttautumista ja valmistautumista, ja siitäkään huolimatta kaikista ei vain ole siihen, Kaspi sanoo.

Kaspi uskoo, että juuri tälle asialle Saara Aallon on onnistunut tehdä jotain: hänen raivaamalla tiellään nähdään tulevaisuudessa uudella tavalla uskaltavia artisteja.

– Mielestäni Saara on kouluttanut meitä suomalaisina ihmisinä uskaltamaan, haaveilemaan isosti, hän sanoo.

LAURA MYLLYMÄKI/LÄNNEN MEDIA