Autoilijoiden kärsivällisyys on koetuksella Seinäjoen keskustassa, jossa kadut ovat paikoin tukossa laajojen rakennustöiden takia.

Lisähaastetta liikkumiseen on tuonut Maamiehenkadun ja Kauppakadun risteyksen liikennemerkit, jotka vetävät kokeneemmankin kuskin neuvottomaksi.

"Mihin tästä risteyksestä pitäisi ajaa", kysyi Seinäjoen keskustassa maanantaina autoillut Anne Laitinen Facebookiin päivittämässään kuvassa.

Laitinen nappasi kuvan auton ratin takaa. Laitinen oli matkalla Maamiehenkadulta Kauppakadun risteykseen. Kuvassa kyltit osoittavat, että kääntyminen on kielletty sekä oikealle että vasemmalle. Eteenpäin ei pääse, sillä vastassa on seinä. Lisäksi Maamiehenkatu on yksisuuntainen...

"Oon ongelmitta ajellut niin Pariisissa kuin Barcelonassakin, mutta Seinäjoen liikennesääntöjä en vaan ymmärrä", Lapualta kotoisin oleva Laitinen kommentoi huvittuneena päivityksessään.

Tarina päättyi sikäli onnellisesti, että Laitinen kääntyi risteyksestä vasemmalle – kuten yksisuuntaiselle Kauppakadulle kuuluukin kääntyä Maamiehenkadulta.

– Katsoin, että oli risteyksestä oikeallekin joku kääntynyt, Laitinen sanoo ja viitaa lumessa näkyviin renkaiden jälkiin.

Seinäjoen kaupungilta arvellaan, että kyse on ilkivallasta. Kuvassa vasemmalla näkyvän kieltokyltin pitäisi osoittaa kuskista katsottuna oikealta tulevien suuntaan.

JUHA VAINIO