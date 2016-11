– Elämääni helpottaa se, että voin saada tulkin välittömästi ihan mihin ja milloin vaan, Vuoriheimo kertoo.

Suomenruotsalaisista viittomakielentulkeista huutava pula

Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnberg sanoo, että tulkkien saatavuudessa on isoja alueellisia eroja. Esimerkiksi Ahvenanmaalla ei ole yhtäkään viittomakielen tulkkia. Tulkkipulasta kärsitään myös Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Huutavin pula on suomenruotsin hallitsevista tulkeista.

Rönnberg kertoo, että Kuurojen Liitto ei ole vielä sovellusta testannut tai tutustunut siihen, mutta hän uskoo sovelluksen helpottavan kuurojen asiointia esimerkiksi viranomaisten takaisinsoittopalveluissa.

Chabla toimii siten, että kun kuuro soittaa sovelluksen kautta jonnekin, palvelu yhdistää puhelun vapaana olevalle tulkille. Jos yhtään tulkkia ei ole vapaana, palvelu ilmoittaa kuurolle, kun tulkki vapautuu. Etukäteen Chablan kautta ei voi varata tulkkia, mutta ominaisuus saattaa tulla mukaan tulevaisuudessa.

Viittomakieliset voivat hankkia myös erillisen Chabla-numeron. Numero toimii siten, että jos kuurolle soitetaan Chabla-numeroon, palvelu ottaa automaattisesti tulkin mukaan keskusteluun.

"Emme halua mitään wannabe-tulkkeja"

Aluksi sovellus toimii Suomen lisäksi Englannissa, Ranskassa, Tanskassa ja Saksassa. Suomessa mukana on noin 40 tulkkia, ja Vuoriheimon mukaan lisää rekrytoidaan koko ajan. Tärkeää rekrytoinneissa on, että tulkeilla on työhönsä sopiva pätevyys.

– Teemme yhteistyötä Euroopan viittomakielten tulkkien liiton kanssa. Voimme heidän avullaan tarkistaa, onko tulkeilla pätevyys. Kuka tahansa ei siis voi kirjautua sovellukseen ja tarjota palveluitaan. Emme halua mukaan mitään wannabe-tulkkeja, Vuoriheimo sanoo.

Viimeiset puoli vuotta noin 50 hengen ryhmä on testannut palvelua.

– Pitää muistaa, että tämä on vielä ihan lapsenkengissä. Rekrytointi on koko ajan meneillään ja kehitystyötä jatketaan edelleen, Vuoriheimo sanoo.

STT