Sosiaalityöntekijöiden sijaisuusehtojen kiristyminen aiheuttaa ongelmia kunnissa. Monilla paikkakunnilla on lähikuukausina päättymässä vuoden pituisia sosiaalityöntekijöiden määräaikaisuuksia, jotka on solmittu vanhoilla ehdoilla. Sijaisina on esimerkiksi ammattikorkeakoulun käyneitä sosionomeja.