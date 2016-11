Matkareitti on kulkenut Turkin ja Kreikan kautta. Matkaosuudella Turkista Kreikkaan on uponnut useita veneitä. Yksi alle kaksivuotias lapsi on poliisin mukaan kuollut matkalla.

KRP:n mukaan rikoskokonaisuudesta epäillään seitsemää ihmistä. Heistä neljä on vangittuna.

STT