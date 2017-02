Rinne ei viitannut maan hallitukseen, eikä maininnut nimiltä pääministeri Juha Sipilää (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) ja ulkoministeri Timo Soinia (ps.). Oppositiojohtajan strategiana oli korostaa, mitä sdp pääministeripuolueen asemassa ajaisi hallitusneuvotteluissa – ei kritisoida kilpailijoitaan.

Suurimpia poliittisia tavoitteita Rinteen sdp:lle ovat esimerkiksi päivähoidon tekeminen maksuttomaksi ja sosiaaliturvajärjestelmän muuttaminen.

– Peruskoulu on hyvinvointivaltiomme hienoimpia saavutuksia, lähtökohtien tasa-arvon peruskiviä. Seuraavaksi teemme saman uudistuksen myös päiväkodeissa, kun muutamme varhaiskasvatuksen maksuttomaksi, Rinne julkisti tavoitteen äänenpainolla, joka velvoittaa sdp:tä jatkossa.

Lupaus ilmaisesta päivähoidosta on kova, koska poliittiset kilpailijat kyseenalaistavat varmasti sen realistisuuden, ellei Rinne tulevaisuuden vaalikeskusteluissa esitä mallia päivähoidon maksuttomuuden rahoittamisesta.

Sdp on feministinen puolue

Sdp haluaa parantaa vahvasti naisten asemaa työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa, mihin myös varhaiskasvatusta koskevat lupaukset liittyvät.

– Sdp on feministinen puolue, jonka keskeinen missio on korjata ja poistaa kaikki tasa-arvon esteet. Yhteiskunnassamme on yhä sortavia rakenteita. Niin sukupuolten kuin muidenkin ihmisryhmien välillä. Seuraavat askeleet kohti tasa-arvoa otamme, kun uudistamme perhevapaajärjestelmän ja palautamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden, Rinne sanoi ja kertoi tämän jälkeen varhaiskasvatuksen muuttamisesta maksuttomaksi, mikäli sdp nousee valtaan.

Yleisturvan takuutulo olisi 520 euroa kuukaudessa

Sosiaaliturvan sdp haluaa uudistaa Demarinuorten Yleisturva-mallin pohjalta. Se on eräänlainen perustulomalli, vaikka sosiaalidemokraatit eivät perustulo-sanaa käytä ay-liikkeen sitä kohtaan tunteman epäluulon takia.

Yleisturvassa yhdistettäisiin sosiaaliturvan eri muotoja. Yhdistettäviä asioita olisivat viimesijainen toimeentuloturva (toimeentulotuen perusosa), sosiaaliturvan vähimmäisetuudet (työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja korotusosa, vähimmäismääräiset sairauspäivärahat, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat), opiskelijoiden tuet (opintoraha, aikuiskoulutustuen perusosa), kotihoidon tuki, asumisen tuet (yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä) ja pienituloisten verovähennykset (työtulovähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys).

Asumiskulujen jälkeen määriteltyjä yleisturvan tasoja olisi kolme: takuutulo (520 euroa / kk, nykyinen toimeentulotuen perusosa 485 e), yleistulo (675 euroa / kk, nykyinen työmarkkinatuki nettona 565 e) ja aktiivitulo (812,5 euroa / kk, nykyinen työmarkkinatuki + korotusosa 760 e).

Työnteko ja työn vastaanottaminen olisi mallin mukaan aina ihmiselle taloudellisesti kannattavampaa kuin yleisturvan varassa eläminen.

Lauri Nurmi, Lahti / Lännen Media