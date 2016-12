Kolme naista ammuttiin Imatran keskustassa ravintola Vuoksenvahdin edustalla puoliltaöin sunnuntain vastaisena yönä. Yksi uhreista oli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen ja kaksi muuta paikallisia toimittajia.

Teosta epäillään 23-vuotiasta imatralaista miestä, jonka poliisi otti kiinni tapahtumapaikalta.

Imatran kouluissa varaudutaan puhumaan kolmoissurmasta. Imatran hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan mukaan kouluissa varaudutaan siihen, että lapsilla on tarve puhua asiasta tai he voivat käyttäytyä erikoisesti. Tukitoimia on pohdittu erityisesti kouluissa, joissa on esimerkiksi ampumisen uhrien lapsia.

Kujalan mukaan kaupungin Imatran kuudesluokkalaisille järjestämää itsenäisyyspäivän vastaanottoa ei pidetä tänään. Tiina Wilén-Jäppisen piti olla mukana vastaanotolla.

Imatralla tarjotaan kriisiapua myös tänään. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja kirkon henkinen huolto järjestävät yhteisen kriisitukipisteen Olavinkulmassa.

