Talvi on täällä, jos mittarina on karhujen talviuni. Korkeasaaren karhut ovat vetäytyneet talviunille, eläintarha tiedottaa. 15- ja 10-vuotiaat naaraskarhut ovat sinnitelleet unta vastaan jo useita viikkoja, mutta nyt väsymys on vienyt voiton. Karhujen talvilepo alkoi samaan aikaan kuin aiempina vuosina, vaikka maahan satanut lumi sai karhut vielä leikkiin pihamaalla ennen talviunia.