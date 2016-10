Keski-Suomessa Hankasalmella on syttynyt uhkaava tulipalo konehallissa.

Pelastuslaitoksen mukaan hallissa on useita pulloja räjähdysaltista asetyleenikaasua. Räjähdysvaaran vuoksi Venejoentiellä sijaitseva halli ja sen lähialueet on eristetty 300 metrin säteellä. Myös Venejoentie on katkaistu liikenteeltä.

Päivystävän palomestarin Kalle Hakamäen mukaan palosta ei ole vaaraa sivullisille. Hallin lähiseutu on harvaanasuttua.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoliltaöin. Räjähdysvaaran takia sitä sammutetaan miehittämättömillä vesitykeillä. Hakamäen mukaan sammutustöissä menee ainakin aamuun asti.

Asetyleenia eli etyyniä käytetään hitsaustöissä. Se on erittäin helposti syttyvää.

STT