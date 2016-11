Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo pitävänsä tärkeänä, että kaivosyhtiö Terrafameen liittyen selvitetään, onko pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ollut esteellinen, kun hallitus on tehnyt päätöksiä yhtiön rahoittamisesta sadoilla miljoonilla euroilla.

Sipilän lähisukulaisten omistama yritys on saanut merkittävän tilauksen kaivosyhtiöltä.

– Olen lähtenyt siitä, että kun Sipilä ilmoitti vuonna 2013, että hän luopuu kaikista omistuksistaan, se mahdollistaa hänen toimimisensa politiikassa niin, ettei ole esteellisyyksiä. Se on ollut lähtökohta ja on lähtökohta.

– Tähän kyseiseen asiaan liittyen minulla ei ole vielä sellaista tietoa, että voisin osoitella, onko tuo nyt oikein vai väärin, mutta kuitenkin julkisen keskustelun tähden on hyvä, että esteellisyyskysymys selvitetään. Juha Sipilä on siihen oman näkemyksensä kertonut, mutta varmasti asia selviää, Orpo toteaa.

Orpo pitää pääministerin esteellisyyskysymyksen selvittämistä välttämättömänä.

– Pidän sitä päivänselvänä, kun siitä käydään nyt sellaista keskustelua. Varmuus siihen tulee. Juha Sipilähän on itse sanonut, että näistä järjestelyistä johtuen hänellä ei esteellisyyttä ole, mutta katsotaan sitten, kun on tarkempi tieto. Käsittääkseni oikeuskansleri on sitä varten olemassa, että hän antaa tästä lausunnon, Orpo arvioi.

Lauri Nurmi, Mikkeli / Lännen Media