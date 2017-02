Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, että puolueen tavoite on 7000 kuntavaaliehdokasta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Forssan ihmeen antama esimerkki nostettiin esille kokoomuksen kuntavaaliristeilyllä Itämerellä viikonloppuna. Yli tuhat kokoomuksen kuntavaaliehdokasta ja paikallisaktiivia kokoontui Viking Grace -alukselle valmistelemaan huhtikuussa huipentuvaa vaaliponnistusta.

– Forssan ihme osoittaa, että sellaiset tabut, että me emme voisi nousta suurimmaksi, eivät ole totta, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi STT:lle.

Orpon mukaan kokoomuksen tavoitteena on saada kuntavaaleihin 7 000 ehdokasta. Vuoden 2012 kuntavaaleissa kokoomus sai liikkeelle 6 800 ehdokasta. Tällä hetkellä kasassa on noin 3 500 – 4 000 ehdokasta. Orpon mukaan ehdokkaiden määrä on perinteisesti tuplaantunut viimeisen kuukauden loppukirin aikana.

– Olemme oikealla polulla, mutta paljon tämä vaatii vielä töitä, Orpo arvioi.

Orpon mukaan sosiaali- ja terveysasioiden poistuminen kunnanvaltuustojen harteilta sote-uudistuksen myötä ei ole heikentänyt kuntavaaliehdokkuuden houkuttelevuutta. Orpon mielestä liikuteltavien rahasummien suuruus ei yksin määritä luottamustoimen kiinnostavuutta.

– Kuntapolitiikassa pääsee vaikuttamaan konkreettisiin, ihmisiä lähellä oleviin asioihin: lähikouluihin, puistoihin, liikuntapaikkoihin. Ne ovat ihmisten kokoisia asioita, Orpo sanoo.

Kuntapolitiikassa pääsee vaikuttamaan jokapäiväiseen arkeen, Orpo painottaa.

– Sote-palvelut eivät ole ihmisen normaali elämänympäristö. Ne ovat poikkeustilanteita varten olevia palveluita.

Näpäytys SDP:n syntyseuduilla

Kokoomuksen forssalaisen varapuheenjohtajan Sanni Grahn-Laasosen mukaan ”Forssan ihmettä” selittää ennen muuta onnistunut ehdokasasettelu ja positiivinen vaalikampanja.

– Sitä voi kutsua Forssan ihmeeksi, sillä se tapahtui kaupungissa, jossa sosiaalidemokraattinen liike on syntynyt, Grahn-Laasonen sanoo viitaten SDP:n puoluekokoukseen Forssassa vuonna 1903.

– Tavoittelemme tietysti taas suurimman puolueen asemaa Forssassa ja toivomme, että Forssan ihme voidaan monistaa tapahtumaan myös muualla Suomessa.

Orpon tavoin Grahn-Laasonen uskoo, että sote-palveluiden poistuminen kuntien harteilta ei heikennä kuntavaaliehdokkuuden kiinnostavuutta.

– Nyt kun ne raskaat sote-tehtävät siirtyvät maakunnille, kunnissa on enemmän aikaa keskittyä koulutukseen, päiväkoteihin, kulttuuriin, liikuntaan, vapaa-aikaan, nuorisotyöhön ja kunnan elinvoimasta huolehtimiseen.

