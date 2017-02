Koko maassa on tiistaina pakkasta ja selkeää, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila vaihtelee 8–18 pakkasasteessa. Pohjoisessa pakkasta on 10–18 astetta.

Yöllä lämpötila on alimmillaan 25 pakkasastetta koko maassa. Yö on kylmin Kainuussa.

Maa-alueilla tuuli on pääosin heikkoa. Merialueilla tuuli on enimmillään 15 metriä sekunnissa Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä. Suomenlahdella on myös jäätämisvaroitus.

STT