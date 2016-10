Lännen Media teki perussuomalaisille kyselyn, johon vastasi 77 piirihallitusten jäsentä, 86 paikallisosaston tai jonkin muun puolueen alaisen järjestön puheenjohtajaa, 11 kansanedustajaa sekä 33 jossain muussa tehtävässä toimivaa perussuomalaista. Vastausprosentti oli 43 prosenttia.

Vähän yli 35 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää Soinin suoritusta puolueen puheenjohtajana hyvänä, melkein 18 prosenttia erittäin hyvänä. Kohtalaisesti on mennyt hieman yli 28 prosentin mielestä. Huonosti on mennyt noin viiden prosentin mukaan.

43,4 prosenttia kokee, että Soini on onnistunut ulkoministerinä erittäin hyvin. 42,9 prosenttia puolestaan kokee hänen onnistuneen hyvin. Kukaan vastaajista ei koe, että Soini olisi hoitanut ulkoministerin tehtäviään huonosti.

Kyselyyn vastanneet saivat myös vapaasti kommentoida, jos halusivat. Osa kommentoi omalla nimellään, osa nimettömänä.

Aloitetaan kehuilla, joita vastaajat antoivat Soinille.

"Maamme julkisuuskuva on saanut uutta draivia, kun Timo on hoidellut hommansa. Muuttuneessa tilanteessa Timo on huolehtinut kentästä hyvin. Hörhöt on heitetty syrjään ja juna kulkee lujaa."

"Timo Soini on onnistunut ulkoministerinä erittäin hyvin. Timo Soini on ulkomailla paljon arvostetumpi kuin Suomessa. Hän on kansainvälinen, pidetty ja suosittu vieraskin", kertoo Pia Pentikäinen Suonenjoelta.

"Aina löytyy parannettavaa puolueen johtamisen kannalta. Ministerin pestiään Soini on hoitanut erityisen hyvin, eikä ole hötkyillyt punavihermedian jatkuvasta painostuksesta huolimatta. Hän on saanut solmittua myös hyvin suhteita suurvaltoihin ja on puheväleissä kaikkien tärkeimpien päättäjien kanssa", vastaa Ville Kartaslammi Ikaalisista.

"Ulkoministerin laajoista tehtävistä huolimatta Timo Soini on onnistunut hyvin myös puolueen johtotehtävässä", kertoo Markku Kuutti Kokkolasta.

Kritiikkiäkin tulee. Ainakin sitä kritisoidaan, että ulkoministerin tehtävät ovat vieneet aikaa puheenjohtajan tehtävistä.

"Ministerin pesti vie voimat niin, että puolueen johtaminen on hankalaa ja raskasta. Lisäksi Raimo Vistbacka ja työmies [Matti] Putkonen hämmentävät niin, että kentän toimijat vähenee nopeasti", kertoo eräs kyselyyn vastannut.

"Timo Soinin suurimpana ongelmana hallituskaudella näkisin sen, että hän on puhunut liian vähän puolueen puheenjohtajana. Ulkoministerinä hän joutuu puhumaan hallitusohjelman mukaisesti, jolloin osa äänestäjistä luulee lööppien perusteella Soinin unohtaneen perussuomalaiset arvot", kertoo Olavi Saarelainen Lempäälästä.

"Maahanmuuttokriittisten äänet kelpasivat. Mutta ei heidän haluamiensa asioiden hoitaminen. Köyhät ja maaseutu kyykkyy[n]."

"Mielestäni Timo Soinin tapa vaientaa ja ’harjata’ toisinajattelevat ja kriittiset henkilöt puolueen sisällä ei kuulu hyvän puoluejohtajan ominaisuuksiin. Soinin EU- kanta on myöskin kääntynyt sellaiseksi, että minun on vaikea tunnistaa häntä samaksi johtajaksi, joka vielä joitakin vuosia sitten vaati Suomen eroa unionista. Tätä Soinia olen jäänyt kaipaamaan."

"Järjestökenttä on jäänyt ihan retuperälle. Ulkoministerin hommat hoitanut hyvin. Tarvitaan [Sebastian] Tynkkysen johtamis- ja kehittämistaidot, että organisaatio voisi kehittyä yhtä paljon kuin mitä nuorten puolella on nähty".

