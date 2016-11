Selvitys vaikeutui entisestään, koska ainoa ulosajossa eloonjäänyt mies kuoli saamiinsa vammoihin sunnuntaina. Rikoskomisario Jan Storing kertoo, ettei poliisi päässyt puhumaan hänen kanssaan ja kysymään esimerkiksi sitä, kuka oli auton ratissa.

– Minulla on aavistus asiasta (kuljettajasta), mutta ei tarkkaa tietoa. Auton omistajan perusteella voisi tietysti päätellä jotain, mutta jos seurue on ollut esimerkiksi ravintolassa, kuski on voinut vaihtua, Storing sanoo.

Onnettomuus tapahtui lauantain vastaisena yönä Dragsfjärdintiellä. Turma-autossa oli yhteensä neljä paikkakuntalaista miestä. Miehet ovat syntyneet vuosina 1982, 1990, 1996 ja 1974. Heistä kolme kuoli jo onnettomuuspaikalla.

Poliisin mukaan henkilöauto oli suistunut tieltä ja osunut puuhun. Auto oli myös pyörähtänyt katolleen. Poliisin on arvioinut, että autolla on ollut erittäin kova nopeus onnettomuushetkellä.

Paikka tiedettiin vaaralliseksi

Ulosajopaikka on tiedetty vaaralliseksi, ja siinä on kuudenkympin nopeusrajoitus.

– Käsittääkseni se tie on huono, ja sen takia nopeusrajoitusta on alennettu. Vauhdin on täytynyt olla kova. En pysty sanomaan, oliko liukasta. Yöaika, pimeä. Kyllä se on joka tapauksessa huono yhdistelmä, Storing sanoo.

Poliisi selvittää kaikkien autossa olleiden veren alkoholipitoisuuden, mutta tuloksia saadaan vasta jonkin ajan päästä, koska verinäytteet otetaan vasta ruumiinavauksen yhteydessä.

– Onnettomuus on todella traaginen. Monella on Kemiönsaarella ollut surkea viikonloppu ja alkuviikko. Se on pieni paikkakunta, kaikki tuntevat jokaisen, poliisi kertoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esitti maanantaina surunvalittelunsa onnettomuuden takia.

– Esitän syvän osanottoni Kemiönsaaren liikenneonnettomuuden uhrien omaisille sekä kaikille, joita traaginen onnettomuus on koskettanut, sanoo ministeri Berner tiedotteessa.

Onnettomuutta alkaa tutkia poliisin lisäksi myös Onnettomuustietoinstituutti OTI.

STT