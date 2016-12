Tammikuussa Kela maksaa ensimmäisen kerran toimeentulotukea kuntien sijaan. Tammikuun 2017 toimeentulotukea on voinut hakea Kelasta joulukuun alusta. Tiistai-iltapäivään mennessä hakemuksia oli tullut Kelalle noin 49 000. Kelan hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo Lännen Medialle, että hakemuksia on tullut odotettua vähemmän.

– Arvioimme, että saisimme joulukuussa 140 000–150 000 hakemusta ja tähän päivään mennessä Kelalle on tullut vain noin 49 000 hakemusta, Kauhanen sanoo.

Kauhasen mukaan tämä selittyy osin sillä, että hakemuksia on edelleen lähetetty kuntiin.

– Kunnan pitää vielä käsitellä sinne joulukuun aikana jätetty toimeentulotukihakemus, eikä se saa siirtää sitä Kelalle.

Kunnat voivat tehdä päätöksiä toimeentulotuesta päätöksiä, jotka ulottuvat maaliskuun loppuun saakka.

– Meillä ei Kelassa ole tarkkaa tietoa siitä, miten kunnat ovat käyttäneet hyväkseen tätä siirtymäsäännöstä. Todennäköisesti on niin, että kunnissa on tehty ratkaisuja vuodelle 2017 tai voihan olla, että tässä tulee vielä kuun vaihteessa hakemustulva.

Kauhasen mukaan osa toimeentulotukeen oikeutetuista on todennäköisesti saanut kunnalta päätöksen yli vuodenvaihteen menevästä tuesta, jolloin heidän ei nyt tarvitse hakea tukea.

Kauhanen uskoo, että ihmiset ovat tietoisia toimeentulotukihakemusten Kela-siirrosta.

– Olettaisin ainakin. Aika paljon tästä on kirjoitettu ja kunnille annettiin jo viime huhtikuussa infolehdykkä, jonka he ovat lähettäneet asiakkaille. Uskon, että tietoisuus tästä asiasta on olemassa. Voihan olla, että on tietoisuus, mutta hakemus on silti jätetty kuntaan.

Kelan tiedotteen mukaan noin puolet Kelaan tulleista toimeentulotukihakemuksista on jätetty sähköisesti. Ensimmäisen kerran Kela maksaa toimeentulotukea tammikuun toinen päivä 2017.

