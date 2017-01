Sherwan Hajiin teki vaikutuksen se, miten mietittyä ja kristallinkirkasta kaikki on Aki Kaurismäen elokuvan tuotannossa. KUVA: Emilia Kangasluoma

Nyt Kaurismäen näyttelijäjoukkoon nousee aivan uusi nimi: syyrialaistaustainen Sherwan Haji. Hän esittää syyrialaista pakolaista Toivon tuolla puolen -elokuvassa, joka saa ensi-iltansa 3. helmikuuta.

Elokuvan aihe on hyvin ajankohtainen. Siinä Sakari Kuosmasen esittämän suomalaisen kauppamatkustajan ja Hajin näyttelemän syyrialaisen pakolaisen tiet kohtaavat. Elokuvan tyyli ja jokaisen kuvan viimeistely ovat taattua Kaurismäkeä.

Sherwan Hajille rooli Kaurismäen elokuvassa on suuri ilo ja kunnia. Hän on kokenut siitä myös valtavaa vastuuta. Ei vähiten sen vuoksi, että roolina on syyrialainen pakolainen.

– Sain voimaa siitä, että Kaurismäen kaltainen huippuohjaaja haluaa tehdä elokuvan pakolaisista, Haji kertoo Lännen Median haastattelussa.

Haji itse on muuttanut Syyriasta Suomeen suomalaisen vaimonsa kanssa vuonna 2010, ennen Syyrian sisällissotaa. Kaurismäki-elokuvat ovat liittyneet häneen omaan elämäntarinaansa suorastaan ihmeellisellä tavalla. Hänen Suomi-kuvansakin on peräisin niistä.

Haji näki ensimmäisen Kaurismäki-elokuvansa kymmenen vuotta sitten, kun hän opiskeli Damaskoksessa paikallisessa teatterikorkeakoulussa. Opettaja esitteli Kaurismäen yhtenä arvostetuimmista eurooppalaisista ohjaajista ja toi tunnille Mies vailla menneisyyttä -elokuvan VHS-kopiona. Elokuva teki vaikutuksen Hajiin.

Pari vuotta myöhemmin Kaurismäen elokuva pulpahti esiin Hajin ensitreffeillä suomalaisen tytön kanssa. Elokuva oli mustavalkoinen Juha. Myöhemmin tytöstä tuli Hajin vaimo.

Suomeen muutettuaan Haji jopa asui sattumalta vastapäätä Pelastusarmeijan rakennusta, jonka liepeillä Mies vailla menneisyyttä -elokuvaa kuvattiin.

– Sain katsoa sitä joka aamu, kun heräsin.

Kaurismäen elokuvan näyttelijäksi Haji päätyi vastaamalla ensin vaatimattomaan sähköpostihakuun, jossa etsittiin Lähi-idän maasta kotoisin olevaa näyttelijää. Haji ei tiennyt hakevansa Kaurismäen elokuvaan.

– Kun kuulin siitä, olin varmasti 30 sekuntia mykkänä. Sitten olin, että "vau".

Haji uskoo karmaan: kun teet hyvää, saat hyvää. Jotain arkitodellisuutta suurempaa oli hänen mielestään siinä, että "sisäinen ääni" kehotti lähettämään mailiin vastauksen.

Kaisa Hahto/Lännen Media