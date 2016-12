Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen on sanaton ja järkyttynyt tiedosta, että yksi Imatran ampumisen uhreista oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (sd.).

– Henkilökohtaisesti tunnen hänet erittäin hyvin, samoin nämä kaksi toimittajaakin tunnen. Puheenjohtaja on hyvin läheinen ihminen tässä työssä, ja hänen kanssaan olen monta vuotta työskennellyt, Lintunen kertoo STT:lle puhelimitse.

– Todella järkyttävää, eikä siihen osaa sanoakaan mitään. Motiiveista yritin kuunnella, oliko kyseessä tarkoitushakuisuutta, mutta ilmeisesti ei ole ollut.

Tapaus vaikuttaa kaikkiin imatralaisiin, Lintunen sanoo.

– Valtuuston puheenjohtaja oli tunnettu ja pidetty ihminen, se varmasti vaikuttaa kaikkiin.

"Istutaan porukalla alas"

Lintusella ja Wilén-Jäppisellä piti olla maanantaina viikoittainen tapaaminen. Lintunen on jäämässä ensi vuonna eläkkeelle, ja uuden kaupunginjohtajan hakua oli määrä käsitellä yhdessä. Wilén-Jäppisen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen (kok.) oli määrä tavata asiasta tänään.

Kaupungin asioiden käsittelyä tragedian valossa pohditaan yhdessä, Lintunen sanoo.

– Mitä tehdään, tässä on vähän sanaton kaikkinensa. Istutaan porukalla alas ja mietitään yhdessä. Tämä on heidän läheisilleen kaikkein surullisin asia. Nämä muut ovat muita asioita, mitkä hoidetaan aikanaan. Tragedia tämä on kaikille.

Tänään järjestetään puheenjohtajapalaveri, jossa kaupunginvaltuusto, hallituksen puheenjohtajisto ja johtavia virkamiehiä kokoontuu. Palaverissa käsitellään sitä, miten tapahtuma vaikuttaa kaupungin toimintaan ja miten tästä jatketaan eteenpäin.

Kaupunginvaltuuston SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Heikki Luukkasen mukaan tapaus herättää pelkoja siitä, mihin suuntaan yhteiskunta on menossa ja millaiseen suuntaan se on kasvamassa.

– Väkivaltaa on ollut aina. Mutta näin silmitöntä väkivaltaa, ei voi millään järjellisellä konstilla ymmärtää, vaikka samanaikaisesti näkyy, että pahoinvointia on.

– Tämä on silmitöntä väkivaltaa ja sellainen asia, jossa yhteiskunnan pitää pysähtyä.

Luukkanen sanoo, että surusta huolimatta kaupungin päätöksenteko ja rutiinit hoidetaan. Hän myös kertoo, että oli pudota polvilleen, kun kuuli yhden ampumisen uhreista olleen Wilén-Jäppinen. Hän ei usko, että ampumisen taustalla olisi mitään poliittista.

– Tiina oli avoin, iloinen ja empaattinen ihminen. Hän oli myötäeläjä, todella sosiaalinen ja asioihin paneutuva. Ei hänellä voinut olla vihamiehiä, Luukkanen sanoo.

