Sekä rakennuslupien määrä että asuntotuotannon aloitukset ovat lisääntyneet selvästi enemmän kuin valmistuneet asunnot. Tämä ennakoi valmistuvien asuntojen määrän nousua 2000-luvun ennätyslukemiin ensi ja sitä seuraavana vuonna, kauppakamari arvioi.

Myös asuntotuotannon pitkäaikaiselle kasvulle on hyvät edellytykset, jos kaavoituksen tavoite saavutetaan seudun kunnissa. Viime vuosina kaavoitus on lisääntynyt ja tonttimaavaranto on kääntynyt kasvuun.

Johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamarista hämmästelee, miten kunnissa ei ole ymmärretty, että asuntojen riittävyys on pääkaupunkiseudun tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita. Asuntotuotannon määrät ovat hänen mukaansa kuitenkin vihdoin oikeansuuntaisia.

