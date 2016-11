Alaikäisten turvapaikanhakijoiden perheryhmäkodin vastustaminen ei tullut suurena yllätyksenä Kauniaisten kaupunginjohtajalle Christoffer Masarille. Hän oli kuitenkin yllättynyt, kuinka voimakasta vastustus on ollut.

Yhdeksän alaikäistä turvapaikanhakijaa aiotaan majoittaa Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämään perheryhmäkotiin Kauniaisissa. Talon naapurissa asuvat ihmiset vastustavat suunnitelmaa ja ovat kirjelmöineet asiasta kaupungille. Naapureiden mukaan talo on liian hieno, ja he ovat myös huolissaan alueen turvallisuudesta. Asiasta uutisoi ensin Svenska Yle.

Masar epäilee, että vastustajien kanta vielä muuttuu.

– Luulen, että tässä on ensisijaisesti kyse siitä, ettei oikein tiedetä, mistä on kyse. Vastustus on tuskin suurta, kun toimintaa opitaan tuntemaan paremmin, Masar sanoo.

STT