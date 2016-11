Muraalibuumi on voimissaan. Uusia muraaleja eli suuria seinämaalauksia on valmistunut viime vuoden aikana ympäri Suomea, esimerkiksi eri puolille Helsinkiä, Turkua ja Vantaata. Syyskuisen UPEA16-katutaidefestivaalin myötä maalauksia tehtiin muun muassa Kemiin, Hämeenlinnaan, Vaasaan, Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Suomalaisen katutaiteen keskuskaupungiksi on nimitetty Vantaata, jonka taidemuseo Artsin vetämä Seinähullu Vantaa -hanke tuottaa kaupunkiin lähivuosina tusinan uusia muraaleja.