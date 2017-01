– Ihmiset eivät valitse ruokaa pelkästään hinnan perusteella, hän sanoo.

Hintakysymykset nousivat esille runsas viikko sitten, kun S-ryhmä ilmoitti markkinointinimellä "halpuuttaminen" kulkevan kampanjansa ulottamisesta kotimaisiin kasviksiin. S-ryhmä perusteli kasvisten hinnan pudottamista pyrkimyksellä edistää kasvisten kulutusta.

Ruokatrendin kääntyminen kohti kasviksia on ollut näkyvissä jo jonkun aikaa. Samalla monien kasvisten hinnat ovat olleet laskussa. Esimerkiksi tomaattien nimellishinnat ovat pudonneet reippaasti vuoden 2008 ja kurkkujen vuoden 2007 huipuista.

– Kasvisten suhteen on tapahtunut ruokakulttuurissa myönteistä kehitystä koko ajan, Jallinoja muistuttaa.

Hänen mukaansa kasvisten halpeneminen voi vaikuttaa kulutustottumuksiin jonkin verran. On väestöryhmiä, joille ruuan hinta on todella tärkeää. Jos joku on liian kallista, sitä ei kerta kaikkiaan pysty ostamaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Anu Raijas on yhtä mieltä siitä, että on monen tekijänä summa, mitä kuluttaja päätyy ostoskoriin valitsemaan. Tärkeätä on muun muassa se, että elintarvikkeesta saadaan nopeasti ateria.

Hinta on hänen mukaansa yksi tekijä. S-ryhmän kampanja saattaa markkinointimielessä lisätä kiinnostusta kasvisten ostamiseen.

– Jos katsotaan pitkän aikavälin kehitystä, kasvisten syönti on koko ajan lisääntynyt. Samaan aikaan lihan syöntikin on lisääntynyt. Se ei ole joko tai, Raijas sanoo.

Kasvismyönteiseen trendiin kuuluu myös uusien tuotteiden tulo markkinoille. Muun muassa nyhtökaura on lyönyt itsensä läpi.

Vaikeita tuotteita kuluttajille

Kuluttajan on vaikea arvioida kasvisten ja vihannesten hintoja, sillä hinnat elävät koko ajan, arvioi Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen. Hinnat muuttuvat hänen mukaansa tukussa useammin kuin kerran viikossa.

– Kuluttajana on hyvin vaikeata nähdä hintojen muutosta.

Myös Raijas on sitä mieltä, että kuluttajille yksittäisten tuotteiden hintavaihtelut on hankalia havaita.

– Kaikissa tuoretuotteissa kausivaihtelut ovat hyvinkin suuria. Se, miten tuotteita on saatavilla, määrittelee hintaa hyvin pitkälti, hän sanoo.

Vuoden kierto vaikuttaa siten, että esimerkiksi kurkun keskihinta oli viime vuonna korkeimmillaan marraskuussa, jolloin kilohinta nousi 3,30 euroon. Matalimmillaan keskihinta oli kesäkuussa 1,89 euroa kilolta.

– Sydäntalvella kurkut ja tomaatit ovat enemmän tuontitavaroita, ja sitten kesäaikana ne ovat enemmän kotimaisia. Tästä näkee, että keskihinnat heittelevät suhteellisen paljon kesän ja talven välillä, Lehtinen arvioi.

Lehtisen mukaan kaupparyhmä ei voi toimia kiinteillä hinnoilla, kun tukkuhinnat muuttuvat koko ajan.

Hänen mukaansa S-ryhmä on niin suuri toimija, että vihannesten ja juuresten hintojen mahdollisen laskun pitäisi näkyä tammikuun kuluttajahintaindeksissä. Se julkaistaan 20. helmikuuta.

STT