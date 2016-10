Oikeusministeriö on laatinut uudet sisäiset ohjeet Kansalaisaloite.fi-palveluun tulevia aloitteita tarkistaville virkamiehilleen. Jatkossa virkamiesten tulee kiinnittää huomiota enemmän aloitteiden läpinäkyvyyteen.

Taustalla on viime keväänä tehty aloite koulujen tekstiilityön opetuksen korvaamisesta remontoinnin opetuksella. Aloitteen jätti rautakauppa Byggmaxin maajohtaja yhdessä mainostoimistopomon kanssa, tosin yksityishenkilönä. Tempaus toimi osana Byggmaxin mainoskampanjaa.

Oikeusministeriö heräsi epäkohtaan vasta Lännen Median otettua yhteyttä ministeriöön.

– Tämä oli oikeastaan tämäntyyppinen tapaus meillä, kertoo nyt johtaja Johanna Suurpää ministeriöstä.

Hänen mukaansa aloitteessa olisi pitänyt näkyä, että liikeketju oli isosti mukana hankkeessa. Sen paljastuttua ministeriö pyysi tekijöitä täydentämään ilmoitusta. Täydennyksen mukaan Byggmax on antanut 63 000 euroa "markkinointitukea" kampanjalle. Vastaavia kytköksiä virkamiesten pitää jatkossa tarkkailla enemmän.

– Mihin me voimme asianmukaisesti puuttua on ainakin se, että kannatusta harkitsevat tietävät mistä on kysymys, Suurpää pohtii.

Salapoliisityöhön tai jokaisen aloitteen googlailuun virkamiehet eivät jatkossakaan ehdi.

Byggmax-aloite on toistaiseksi kerännyt noin 1 200 allekirjoitusta. 50 000 nimen vaatimus tuskin täyttyy määräaikaan, vuoden loppuun mennessä.

Suurpään mukaan kansalaisaloitejärjestelmässä ei ole tähän mennessä havaittu suurempia valuvikoja. Aloitteita on voinut tehdä vuodesta 2012 lähtien.

– Meidän yleinen käsityksemme on, että kansalaisaloite toimii erinomaisen hyvin.

Hän kertoo, että kyselytutkimuksissa valtaosa suomalaisista uskoo kansalaisaloitejärjestelmän parantaneen demokratiaa. Aloitteet ovat myös tavoittaneet laajoja kansanjoukkoja.

Oikeusministeriö on jo aiemmin tilannut Turun yliopistolta laajan analyysin kansalaisaloitteesta. Se valmistuu marraskuussa.

Linkki aloitteeseen Kansalaisaloite.fi-sivustolla .

RAMI NIEMINEN / LÄNNEN MEDIA