Poliisin tietoon on viime vuosien aikana tullut jatkuvasti tapauksia, joissa petoksen kohteena on osamaksukauppa, kertoo Kaleva. Tyypillisessä tapauksessa petoksen tekijä on maksanut käsirahan arvokkaasta tuotteesta, joka on myyty edelleen katukaupassa. Lopulta osamaksut on jätetty maksamatta.