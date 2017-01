Etelä-Savossa Juvalla tiellä 14 on tapahtunut nokkakolari, jossa yksi on loukkaantunut vakavasti ja kaksi lievästi. Päivystävän palomestarin mukaan tie on poikki noin puoli tuntia pelastus- ja raivaustöiden takia. Onnettomuuden syistä ei ole vielä tietoa.