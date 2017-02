Eero Heinäluoma.

Urpilaisen mukaan puolueen puolelta ei ole annettu päätökselle takarajaa.

Ehdokkuuden mietinnässä painavat kolme kohtaa: presidentin tehtävä, puolueen tilanne ja henkilökohtainen elämäntilanne.

Kohta yksi näyttää selvältä. Presidentin tehtävä korostuu epävarmana kansainvälisenä aikana.

Kohtaa kaksi Urpilainen työstää viikonloppuna pidettävän sdp:n puoluekokouksen jälkeen. Hän aikoo keskustella ehdokkuudesta valitun puheenjohtajan kanssa.

Kohta kolme alkaa valjeta, kun eduskunnan kausi pääsee pitemmälle.

– Haluan nähdä, miten työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen käytännössä onnistuu, sanoo vanhempainvapaalta eduskuntaan tällä viikolla palannut Urpilainen.

Urpilainen on ehdolla kevään kuntavaaleissa Kokkolassa. Kaksivuotiaan adoptiopojan äiti aikoo hyödyntää myös kotiäitikokemustaan. Silmään on pistänyt esimerkiksi leikkipuistojen puutteellinen talvikunnossapito. Neuvoloita hän tahtoisi kehittää tukemaan enemmän myös vanhemmuutta, ei vain lapsen fyysistä kehitystä.

– Saako neuvolassa eväitä uuden ajan kasvatuksellisiin haasteisiin, kuten digitaaliseen maailmaan ja siihen liittyviin ilmiöihin? hän kysyy.

Päivähoitopalveluihin Urpilainen ei ihan vielä omakohtaisesti tutustu, koska hänen miehensä jää kevääksi kotiin lasta hoitamaan.

Urpilainen ei suostu nimeämään suosikkiaan sdp:n puheenjohtajaehdokkaista eikä arvioimaan Antti Rinteen onnistumista puheenjohtajana.

– Edeltäjän on aina vaikea arvioida seuraajansa työtä.

Sdp:stä Urpilainen toivoo "turvallista uudistajaa", jolla on katse vahvasti tulevaisuuteen.

Jakaako Urpilainen Timo Harakan esittämän huolen siitä, että puolue ei puhuttele nuoria?

– Uskon, että nuoria ja vanhempiakin ihmisiä kiinnostaa se, millä yhteiskunnallisella liikkeellä on vastauksia isoihin yhteiskunnallisiin megatrendeihin. Sellaisia ovat työmarkkinoiden polarisoituminen ja keskiluokan työpaikkojen katoaminen, oikeudenmukainen tulonjako, eriarvoisuuden kasvu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja kansainvälinen yhteistyö tilanteessa, jossa sitä aletaan haastaa yllättävistä suunnista, kuten Yhdysvalloista.

Pystyykö sdp vastaamaan kysymyksiin Rinteen johdolla?

– Sen arviointi on puoluekokousedustajien käsissä.

Hallituksen sisällä on kiistelty lisäsäästöjen tarpeesta. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on vedonnut valtiovarainministeriön laskelmiin ja todennut, ettei hallitus saavuta tavoitteitaan ilman uusia leikkauksia. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan uusia leikkauksia ei tarvita. Urpilaisen mielestä valtiovarainministeriön laskelmia ei ole syytä epäillä.

– Nyt on yksittäisiä valonpilkahduksia kansantaloudessa, mutta julkisen talouden puolella näköala on haastava. Se on positiivista, että hallituksen keskustelu on alkanut kohdistua työllistämisen vahvistamiseen.

Entinen valtiovarainministeri palauttaisi verotuksen tarkasteluun hallituksen puoliväliriihessä.

– Hallitusneuvotteluissa hallitus sulki kategorisesti pois veroelementin. Minusta se ei ollut viisas ratkaisu. Verotuspuolta kannattaisi katsoa osana sopeuttamistoimia.

Urpilaisen mukaan hallitus aloitti kautensa "henkseleitä paukutellen".

– Ehkä Siperia opetti aika nopeasti, miten vaikeaa asioiden hoitaminen oikeasti on.

Hän kiittää sitä, että kilpailukykysopimus lopulta syntyi. Urpilaisen mukaan sote-uudistuksen maaliin vieminen on olennaista julkisen talouden kestävyyden kannalta.

– Eri asia on, että onko malli kaikkinensa kestävä, esimerkiksi pakkoyhtiöittäminen.

Onko sdp:llä uskottava vaihtoehto? Urpilaisen mukaan vaihtoehtobudjetti on "vakavalla mielellä valmisteltu".

Kaisa Hahto / Lännen Media