– Mutta kun meillä ei edes kysytä kansalaisuuksista. Turvallisuusselvityksessä ei käy ilmi, onko henkilö kaksoiskansalainen, ellei henkilö itse sitä kerro, Niinistö sanoi toimittajille keskiviikkona.

– Puolustusvoimissa ei tällaista tapausta ole vielä tunnistettu, hän sanoi.

Niinistö sanoi keskustelleensa keskiviikkona Puolustusvoimain komentajan kanssa Ylen tiistaina julkaisemasta uutisesta. Hänen mukaansa kyse on uutisankasta.

Ylen uutisen mukaan Puolustusvoimissa on toimittu jo jonkin aikaa niin, ettei Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia ole otettu töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä.

Yle kertoi nähneensä salaisen ohjeistuksen, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden omaavien varusmiesten koulutusta muutetaan siten, että heitä ei enää kouluteta sellaisiin tehtäviin, joissa heillä on mahdollisuus päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittävään tietoon. Yle on myös kertonut, että heidän lähteensä on Puolustusvoimissa merkittävässä asemassa.

Niinistö puolestaan on sanonut pitävänsä mahdollisena sitä, että Yle on joutunut informaatiovaikuttamisen kohteeksi.

– Jos kyse on informaatio-operaatiosta, sitten kyse on [asiakirja]väärennöksestä, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä Ylen uutisen kaltaista uutista voidaan käyttää hyväksi, jos Suomen julkikuvaa vastaan halutaan propagoida.

LAURA MYLLYMÄKI, LAURI NURMI / LÄNNEN MEDIA