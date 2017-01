Tom of Finland ja Mielensäpahoittaja

Yksi juhlavuoden näkyvistä henkilöistä on Tom of Finland eli Touko Laaksonen (1920–1991). Homoeroottisista piirroksistaan tunnetusta taiteilijasta tehdään sekä musikaali että elokuva. Turun Kaupunginteatterin musikaaliin liittyy näyttely, jonka kokoaa kulttuuriyhdistys Homotopia. Toinen Tom of Finland -näyttely on alkuvuonna esillä Berliinissä. Elokuva saa ensi-iltansa helmikuussa.

Toisenlaista mieskuvaa tarjoaa Tampereen Työväen Teatteri näytelmällä Mielensäpahoittajan Suomi. Helmikuussa ensi-iltaan tuleva näytelmä perustuu Tuomas Kyrön aiemmin julkaisemattomiin teksteihin.

Akseli Gallen-Kallelan ja muiden tunnettujen taiteilijoiden teoksiin pohjautuvista tatuoinneista kootaan valokuvanäyttely, joka on esillä Gallen-Kallelan Museossa Espoossa syksyllä. Näyttelyyn etsitään edelleen kuvattavia.

Liian erikoisia juttuja? Ei hätää. Kalevala on esillä useassakin juhlavuoden tapahtumassa, Tuntematon sotilas nähdään sekä elokuvana että näytelmänä, Seitsemän veljestä ainakin kahdella näyttämöllä.

Kekkonen ja senaattorien jälkeläiset

Yle ja tuotantoyhtiö Intervisio satsaavat juhlavuoteen presidentti Urho Kaleva Kekkosesta (1900–1986) kertovalla ohjelmasarjalla. Sarja kertoo Kekkosen elämän kautta koko suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä. Asia-aineiston ohella luvassa on vitsejä ja pilapiirroksia Kekkosesta.

Pehr Evind Svinhufvudin (1861–1944) johtama senaatti teki 4. joulukuuta 1917 esityksen Suomen julistautumisesta itsenäiseksi. Eduskunta hyväksyi esityksen 6. joulukuuta. Castrén-sukuyhdistys järjestää joulukuussa 2017 tapaamisen, johon kutsutaan itsenäisyyssenaattiin kuuluneiden miesten sukujen edustajat.

Suomen Viron-instituutti kokoaa näyttelyksi sata esinettä Suomesta, yhden esineen joka itsenäisyysvuodelta. Mukana ovat muun muassa äitiyspakkaus vuodelta 1938 ja jalankulkijan heijastin vuodelta 1950. Näyttely on esillä Helsingin Designmuseossa keväällä ja sen jälkeen Tallinnassa, Oslossa, Madridissa ja Riikassa.

Lapset keksimään satuja, nuoret tekemään elokuvia

Iltasatu-yhdistys kasvattaa juhlavuonna nettisatukokoelmansa sataan satuun. Mukana on suomalaisten kirjailijoiden satuja Rudolf Koivusta Kaarina Helakisaan ja Kirsi Kunnaksesta Timo Parvelaan. Hämeenlinnan Iittalassa taas perhepäivähoitajat haastavat hoitajat, lapset ja vanhemmat lukemaan ja keksimään satuja yhdessä. Saduista kootaan 100 satua lapselle -vihko, joka julkaistaan marraskuussa.

Ensi kertaa järjestettävä OmaFilmi-festivaali esittelee pelkästään 12–18-vuotiaiden nuorten itse tekemiä elokuvia. Teemana on Mun Suomi. Festivaali on toukokuussa Sastamalassa Pirkanmaalla.

Suomen Partiolaiset juhlistavat itsenäisyyttä metsäretkillä ja metsässä tekemisellä. Eri lippukunnat järjestävät retkiä niille lapsille ja nuorille, joille metsä ei ole ennestään tuttu.

STT