Joulua parjataan kaupallistuneeksi juhlaksi, mutta arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko on säilyttänyt paikkansa joulussa. Ytimessä on edelleen kertomus Jeesuksen syntymästä, mutta muutoin kirkkokin on mukautunut joulun uusiin muotoihin.