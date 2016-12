Joulun aika herkistää monet ajattelemaan myös muiden ihmisten hyvinvointia. Toisille hyvän tekeminen taas on elämäntapa.

Petrus Schroderuksen työssä poliisina näkee valitettavan paljon yhteiskunnan varjopuolia. Se on yksi syy siihen, että hän on pitänyt monta hyväntekeväisyyskonserttia. Kansallisoopperan lavoillakin laulaneelle tenorille se on luonteva tapa auttaa.

Videolla Schroderus tulkitsee komeasti Adolphe Adamin tunnetun sävellyksen Oi Jouluyö Lions Clubin hyväntekeväisyyskonsertissa Helsingin Johanneksen kirkossa. Suomenkieliset sanat kappaleeseen on tehnyt

Kyllikki Solanterä.

Petrus Schroderus toimii poliisina Oulussa. Hän kertoo Lännen Median haastattelussa, että ammatin raskaimpia tehtäviä ovat kuolinviestien vieminen sekä vainoamiseen ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen.

Hyviäkin hetkiä työssä toki on.

– Joskus pääsee esimerkiksi viemään karanneen lapsen takaisin kotiin tai palauttamaan varastetun polkupyörän.

Lisää hyviä hetkiä elämään saa, kun tietää laulullaan saavansa aikaan jotain hyvää toiselle ihmiselle.

Video: Petrus Schroderus laulaa Oi Jouluyön

Suomalaisilla on auttamisen halua, joka ilmenee tavallista useammin juuri joulun alla. STT uutisoi marraskuun lopussa, että esimerkiksi Kirkon ulkomaanavun lahjoituksista lähes puolet tehdään vähän ennen joulua. Suomen Unicef ja Pelastusarmeija saavat lahjoituksistaan noin neljänneksen tähän aikaan vuodesta.

Lähimmäistä voi auttaa myös muutoin kuin rahalahjoituksella. Esimerkiksi Vaasassa toimiva Ainon tyttäret järjestää säännöllisesti kahvituksia sotaveteraaneille ja heidän leskilleen. Kahvivuorossa oleva leipoo pullat ja muut tarjottavat itse.

– Isäni lähti talvisotaan ja palasi lopullisesti jatkosodan päätyttyä. Siinä välissä hän kävi tekemässä meidät lapset, muistuttaa Seija Uusitontti, yksi voittajista.

Rovaniemeläisen Riina Mattilan tapa ilahduttaa muita on tehdä heille piparkakkutaloja. Vinkit siitä, kenelle taloja kannattaisi tehdä, Mattila saa sosiaalisen median kautta.

– En kertonut talojen saajille, kuka olen tai miksi tuon talon juuri heille. Talon mukana oli vain lappu, jossa kerrottiin, että piparitonttu haluaa näin luoda joulumieltä. Piparitontun touhuista tuli minulle itselleni todella hyvä mieli.

Yhteistä hyväntekijöille tuntuukin olevan se, että kun jotain antaa, niin paljon myös saa. Kokkolalainen Nanne Jalma on järjestänyt hyväntekeväisyysiltoja ja kutsunut yksinäisiä jouluaterialle kotiinsa. Hän tiivistää auttamisen ilon näin:

– Muiden auttaminen ei aina tarkoita rahaa vaan aikaa, vierelle katsomista ja kuulumisten kysymistä. Minut on kasvatettu niin, että kun auttaa muita, saa itsekin hyviä asioita.

NADIA PAAVOLA/LÄNNEN MEDIA