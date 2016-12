– Sanotaan näin päin, että poliisi on kriisiorganisaatio, joka on koko ajan valmiudessa. Periaatteessa perustoiminnasta ei pitäisi kovin pitkään mennä, että meillä on organisaatio pystyssä. Meillä on suunnitelmat valmiina olemassa ja niiden mukaan toimitaan, kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispäällikkö Ari Karvonen.

Hänen mukaansa viranomaisilla on toimintakaava, josta löytyy ohjeet aina korkeinta valtionjohtoa myöten.

– Tilanteen arviointi on tietysti ensimmäinen homma ja sen tekee poliisin johtokeskus. Suomessa on kaksi tällaista keskusta: ensimmäinen Helsingissä ja toinen Oulussa, Karvonen kertoo.

– Johtovastuussa olevat poliisiupseerit suorittavat näitä arviointeja ja sen mukaan sitten lähtee ihan suunnitellusti homma käyntiin.

Kaappaustilanteessa johtovastuu olisi paikallisella poliisilaitoksella. Tueksi kentälle lähetettäisiin kuitenkin laaja spektri eri viranomaisia.

– Silloin kaikki parhaat voimat hälytetään, Karvonen toteaa.

Esimerkiksi kaappaajien kanssa neuvottelemista on harjoiteltu ennalta.

– Sitäkin varten on olemassa oma systeeminsä. Sitä varten on koulutetut poliisimiehet. Varmasti tukemassa olisi myös ammattipsykologeja.

Hänen mukaansa lentokonekaappaukset ovat yleensä hyvin pitkiä operaatioita. Poliisi seuraa maailmalla tapahtuvia kaappaustilanteita. Karvosen mukaan tyypillinen kaappaus voi kestää useita vuorokausia.

– Siinä kuitenkin neuvotteluyhteyttä pyritään saamaan ja viimeiseen asti rauhanomaisin keinoin ratkaisemaan tilanne.

Jos Suomessa jouduttaisiin lopulta hyökkäämään kaapattuun koneeseen, homma uskottaisiin erikoismiehille.

– Jos päädytään sellaiseen ratkaisuun, sen tekee Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikkö Karhu, Karvonen toteaa.

