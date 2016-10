Mäkipelto kertoo käyttävänsä "maratoonarin eväitä" ennätyksen yrittämisen aikana. – Eväänä on banaania, urheilugeeliä ja urheilujuomaa. Pidän puolen minuutin taukoja. Niillä mennään niin kauan kuin jaksetaan, Mäkipelto kertoi Lännen Medialle torstaina. Kuva: Mauri Ratilainen

Nyt tavoitteena on leuanvedon maailmanennätys vastaotteella 12 tunnissa. Ennätys on nyt brittiläisen Stephen Hylandin nimissä ja se on 3 750 vetoa.

– Epäonnistumisen pelko on kova, mutta se on pakko lähteä luottavaisin mielin, Mäkipelto kertoi Lännen Medialle torstaina.

Mäkipelto aloitti urakkansa Helsingissä Kampin kauppakeskuksen ala-aulassa jo kuudelta aamulla.

Kauppakeskuksessa jotkut pysähtyivät hetkeksi seuraamaan Mäkipellon ennätysyritystä. Yhdeksän maissa työmatkallaan ollut Joonas Rentola oli yksi heistä.

– Pakko arvostaa jäbän fyysistä kuntoa, että onhan tuo ihan hullua puuhaa. Iso arvostus, Rentola kertoo.

Hän uskoo, että ennätys syntyy, mikäli vain Mäkipellon kämmenet kestävät.

Eräs toinen tapahtumaa seurannut kertoi katsovansa "vähän hirvityksellä" tällaisia suorituksia. Hän arveli, että tällainen suoritus voi rikkoa esimerkiksi hauista.

Tapahtumaan tehdyt satsaukset ovat Mäkipellon mukaan suuria. Siinä sponsoreiden tuki on ollut tärkeää.

– Yksittäisten ihmisten on hankala hankkia paikalle Guinnessin virallista tuomaria ilman isoja sponsorointeja, koska se kustantaa toistakymmentä tuhatta euroa. Siihen vielä kaikki muut kulut päälle. Jos se kaikki on turhaan, niin siinä menee monta päivää pilalle jos epäonnistuu, Mäkipelto kertoi.

Mäkipelto lähti yrittämään 12 tunnin ennätystä, koska hänellä jäi hampaankoloon 24 tunnin leuanvedosta, vaikka ennätys tulikin.

– Se oli huono suoritus, koska olkapää meni rikki. Nyt yritetään sitten parempaa.

Alun perin kipinä leuanvetoon lähti Mäkipellon mukaan siitä, että hän huomasi olevansa siinä lajissa niin hyvä.

– On huomannut, että siinä pärjää ja se on oma laji. Jokainen, joka huomaa omat vahvuutensa, lähtee kehittämään niitä. Tietysti tuli kipinä siitäkin, kun uutisissa näytettiin pätkää, kun yhdysvaltalaismies teki uuden maailmanennätyksen [24 tunnin leuanvedossa] ja valmentaja sanoi, että lähdetään kokeilemaan tuota. Sanoin, että kyllä minä siihen pystyn, Mäkipelto kertoi torstaina.

AKI LAUROKARI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA