Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä on saanut 1,5 miljoonan euron rahoituksen epilepsiatutkimukseen Yhdysvalloista. Yliopisto tiedottaa, että akatemiaprofessori Asla Pitkäsen johtama tutkijaryhmä on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, joka on saanut Yhdysvaltojen National Institutes of Health -virastolta lähes 20 miljoonan euron rahoituksen.