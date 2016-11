Suomalaisen Saara Aallon matkaa Britannian X Factorin kärkiviisikkoon on seurattu kotimaassa silmä kovana. Iltapäivälehtien lööpit hehkuttavat laulajattaren menestystä, ja verkossa naisemme maailmalla on viihdeuutisten vakiokamaa.

Britanniassa innostus on maltillisempaa kuin Suomessa. Tänä viikonloppuna viihdeuutisissa näkyy enemmän juttuja tanssiohjelmasta Strictly Come Dancing kuin X Factorista. Myös tanssiohjelma tulee televisiosta lauantaina, ja sen katsojaluvut ovat X Factoria korkeammat.

Kilpailijoiden edesottamusten seuraaminen vaikuttaa olevan enimmäkseen keltaisen lehdistön heiniä. Saara Aallosta näkyy esimerkiksi The Sun ja The Mirror -julkaisujen verkkosivuilla paljon vähemmän juttuja kuin esimerkiksi Honey G:stä tai Matt Terrystä. Tuorein ohjelmaan liittyvä The Sunin kokopitkä verkkojuttu kertoo 5 After Midnightin tanssiliikkeistä.

Lontoossa seitsemän vuotta asunut Tia Elo kertoo, että Saara Aallon pärjääminen ei ole miellyttänyt kaikkia brittejä.

– Kyllä se aina vähän purinaa tuottaa, kun ei-natiivi osallistuu tällaisiin kisoihin. Mutta kyllä se aina on voitoksi kääntynyt. Esimerkiksi muutama vuosi sitten Britain’s Got Talent -ohjelman voitti unkarilainen ryhmä, eivätkä kaikki pitäneet siitä.

Helsingistä Lontooseen aikoinaan muuttanut Elo kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan perheissä kokoonnutaan usein katsomaan X Factoria yhdessä.

– Itsekin olen joka viikonloppu jännittänyt kotikatsomossa Saaran puolesta!

Britanniassa on paljon tosi-tv-ohjelmia, joten X Factorilla on runsaasti kilpailijoita. Lisäksi televisio kilpailee muiden ajankäyttötapojen kanssa kenties enemmän kuin koskaan, kun tarjolla on muun muassa monta suoratoistopalvelua. Siksi yksittäinen kilpailu saa nykyisin vähemmän huomiota kuin alkuaikoinaan.

Osa ohjelman pitkäaikaisista katsojista on pettynyt X Factorin tuotantotiimiin. Esimerkiksi lontoolainen Cass Scott kertoo seuranneensa kilpailuja aina, vaikka joka vuosi hän vannoo, että nyt saa riittää.

– Sitten kuitenkin löydän itseni sohvalta katsomasta sitä, Scott nauraa.

Scott on vannoutunut Saara Aalto -fani. Hänen mukaansa kilpailussa pitäisi olla kyse laulutaidosta, ei niinkään siitä, kenellä on eniten viihdearvoa.

– Aalto on selvästi paras laulaja ja esiintyjä. Hänen tai Matt Terryn pitäisi voittaa.

Scott uskoo, että tuotantoyhtiä manipuloi tulosta parempien katsojalukujen toivossa.

– Jos Honey G voittaa, en enää ikinä katso ohjelmaa!

Myös Kay Fairclough kertoo seuraavansa X Factoria tiiviisti.

– Kun tyttäreni olivat pieniä, katsoimme sitä yhdessä ja he esittivät minulle oman shownsa siinä samalla. Nyt vanhempi tyttäreni aikoo ehkä hakea kisaan. Hän on todella hyvä laulaja.

Fairclough’n mielestä Saara Aalto on taitava, mutta häneltä puuttuu yhteys yleisöön.

– Varsinkin aluksi britit eivät oikein ottaneet häntä omakseen, koska hän tuntui vähän ylipirteältä. Jotkin esitykset ovat olleet liiankin hulluja ja siksi jo mauttomia. Mutta ´laulajana hän on loistava.

Saara Aallon urakka jatkuu tänään lauantai-iltana ABBAn ja timanttien merkeissä.

Hän esittää tuomari Louis Walshin hänelle valitseman ABBAn ikivihreän The Winner Takes it All -kappaleen. Samalla kappaleella Aalto teki vaikutuksen laulaja Robbie Williamsiin karsintajaksossa, jossa oltiin valmentajien talossa. Silloin Aalto vannoi nähneensä kyyneleen pitkän linjan popparin silmässä, mitä Williams ei tosin myöntänyt.

Kilpailijat saivat valita myös oman kappaleensa, tai oikeastaan kaksi kappaletta, joista tehdään potpuri. Saara Aallon esityksessä sekoittuvat timanttiteemaiset Diamond Are Forever ja Diamonds Are a Girl’s best Friend. Molemmat ovat tunnettuja elokuvista: ensimmäinen James Bond -elokuvasta Timantit ovat ikuisia ja jälkimmäinen Marilyn Monroen klassikosta Herrat pitävät vaaleaveriköistä.

Aalto iloitsi jo alkuviikosta kappalevalinnoista, koska laulut olivat hänelle entuudestaan tuttuja. Hän saa nyt näyttää kilpailussa kaksi erilaista puolta itsestään.

Jatkoon pääsystä kisaavat Saara Aallon lisäksi Matt Terry, Emily Middlemas, Honey G sekä poikabändi 5 After Midnight. Jokaisella esiintyjällä on ohjelmassa oma valmentajansa, ja Saara Aalto kuuluu Sharon Osbournen ryhmään.

X Factor UK:n voittaja saa levytyssopimuksen musiikkimoguli ja televisiotuottaja Simon Cowellin tallissa. Cowell on kansainvälisesti tunnettu brittiläinen kykyjenetsijä, jonka tavaramerkkinä on ollut suorapuheisuus ja tyly palaute. Unelmiaan tavoittelevat, usein varsin nuoret, kykykilpailujen osallistujat ovat saaneet osakseen ilkeilyä, ja tällä kaavalla on saatu sopivasti mediajulkisuutta kilpailuohjelmille. 57-vuotias Cowell on nähty X Factorin lisäksi muun muassa ohjelmissa American Idol, Britain’s Got Talent.

Cowellin Syco Music -levymerkin tarjoamaa sopimusta on kritisoitu viime aikoina siitä, että sen arvo on laskenut ohjelman aikaisemmista tuotantokaudesta. Se myös sitoo voittajan käsiä, joten tietyssä mielessä finaaliin pääsy ja kakkossija voisi olla jopa parempi vaihtoehto kuin kisan voitto. Joka tapauksessa jokainen kilpailussa livelähetyksiin saakka päässyt on saanut paljon julkisuutta, mistä lienee hyötyä uralle. Kahdeksan parasta lähtee myös Ison-Britannian kiertueelle ensi helmi-maaliskuussa.

Suomessa Saara Aallon tämäniltaista esitystä Britannian X Factorissa voi jännittää suorana nettitelevisiopalvelujen kuten Katsomon ja filmon.comin kautta. Sub-televisiokanava lähettää livelähetykset viiveellä.

Finaali käydään kahden viikon päästä, ja siinä kisaa kolme laulajaa.

Nämä laulut kuullaan lauantaina X Factor UK -kilpailussa:

Matt Terry Secret Love Song (Little Mix) PT. 2 ja Alive (Sia).

Emily Middlemas Toxic (Britney Spears) ja Human (Rag ’N’ Bone Man).

Honey G Can’t Touch This / Super Freak (MC Hammer / Rick James) ja Push It / Black Beatles (Salt-N-Pepa / Rae Sremmurd).

Saara Aalto The Winner Takes It All (ABBA) ja Diamonds are Forever/ Diamonds Are a Girl’s Best Friend (Shirley Bassey / Marilyn Monroe).

5 After Midnight Uptown Funk (Mark Ronson ja Bruno Mars) Sorry / One Dance (Justin Bieber/ Drake).

Suluissa kappaleen alkuperäinen esittäjä. Ensin mainittu kappalevalinta on tuomari Louis Walshin ja toinen kilpailijan oma valinta potpuriksi.

Nadia Paavola, Lontoo / Lännen Media