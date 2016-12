– Totta kai tällainen uutisointi aiheuttaa reaktioita, ja ihmiset ovat ottaneet yhteyttä meihin eri kautta. He ovat tuoneet huolensa esille ja kertoneet omista havainnoistaan, Murtola sanoo.

Lapin matkailukeskukset ovat lähes täynnä uudenvuoden juhlijoita. Juhlallisuudet ovat kuitenkin alkaneet rauhallisesti, vaikka terrori-iskuun kehottavat kuvat ja viestit varjostavat tunnelmaa.

Murtolan mukaan poliisipartioiden sijoituspaikkoja on mietitty tavallista tarkemmin, mutta partioiden määrää ei terroriuhan vuoksi ole lisätty.

– Partioita lisätään ilta- ja yöaikana, mutta se johtuu uudenvuoden juhlinnasta. Mitään muuta painotusta ei ole tehty, sillä mitään konkreettista uhkaa ei ole. Asiaan suhtaudutaan kuitenkin vakavasti, Murtola sanoo.

Visit Rovaniemen johtaja Sanna Kärkkäinen myöntää, että juuri uudenvuoden alla tulleet uutiset yllättivät, vaikka terrori-iskun mahdollisuus on huomioitu Lapin matkailun turvallisuustyössä jo aiemmin.

– Kun löysin linkit, joiden kuvitus oli niin raflaavaa, niin kyllähän se yllätti. Toisaalta ajankohdan ymmärtää, koska kyse on meidän ikonisesta asiasta. Ei tämä hyvältä tunnu, mutta kyllä tämä on silmiä avaavaa, hän sanoo.

Kärkkäisen mukaan Rovaniemen matkailukohteet ovat tällä hetkellä lähes loppuunmyytyjä, mutta tarkkaa turistimäärää hän ei osaa sanoa.

Hän korostaa, että matkailukohteiden turvallisuudesta pidetään huolta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja poliisin kanssa.

– Me luotamme viranomaisyhteistyöhön ja heidän tulkintaansa, joten emme ole huolestuneita. Välitöntä uhkaa Rovaniemelle tai Lappiin ei kohdistu. Suhtaudumme kuitenkin vakavasti tähän, sillä matkailukohteiden turvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia meille.

Lapin matkailussa on kuluva talvi on ollut ennätyksellinen hyvä. Venäjältä tulleiden turistien väheneminen on korvattu muun muassa Aasian maista tulevilta turisteilta. Nytkin turistikunta Lapissa on erittäin kansainvälinen.

Lappia ja Suomea on markkinoitu maailmalla luotettavana ja turvallisena kohteena. Nyt esiin nousseet propagandakuvat ja terrori-iskun uhka eivät Kärkkäisen mielestä romuta Suomen tai Lapin matkailumainetta maailmalla.

– En usko siihen, että Suomen maine turvallisena kohteena kärsisi tästä. Suomi on kuitenkin vakaa ja turvallinen maa, jossa viranomaisyhteistyö toimii. Itse koen, että suurkaupungit ovat paljon suurempia näyttämöitä tällaisille iskuille. Mutta Lapille tämä on ensimmäinen kerta, enkä voi kiistää sitä, etteikö tämä yllättäisi, Kärkkäinen sanoo.

Terrorijärjestö Isistä lähellä oleva viestintäkanava on levittänyt propagandakuvia, joissa näkyy Lappia, poroja ja joulupukki sekä palava vuosiluku 2017. Kuvissa "yksinäisiä susia" on kehotettu iskemään sellaisiin paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä. Joululoman on toivotettu jatkuvan verisenä.

Suomen Suojelupoliisi on tietoinen kuvista, mutta Supon mukaan Suomeen ei kohdistu välitöntä terroriuhkaa. Siitä huolimatta suurten tapahtumien turvallisuustoimiin on varauduttu aiempaa tiukemmin.

Minna Akimo/ Lännen Media