Erityisesti sininen valo on helsinkiläiselle Irina Havinmaalle, 51, sellainen valo, joka käy silmiin. Kohtaus ei yleensä tule heti vaan pienellä viiveellä.

Havinmaa kärsii migreenistä. Tänä vuonna sairaus on ollut hänellä jo 40 vuoden ajan. Havinmaa on tottunut sen läsnäoloon: yleensä päänsärkykohtaus tulee unen läpi aamuyöllä kello neljä.

Vaikka kevät kirkkaine auringonpaisteineen ja häikäisevine hankineen on Havinmaalle pahin vuodenaika, on joulusesongissa omat tunnusmerkkinsä. Kaupunkeihin asennetaan jouluvaloja, ja mainosvalot loistavat.

– Kun on oikein pimeää, kontrasti kasvaa, Havinmaa sanoo.

Esimerkiksi kirkas valo tai stressi voivat laukaista migreenikohtauksen.

Toistaiseksi tilanne on tänä syksynä ollut hänen mielestään hyvä, sillä aikainen lumentulo on lieventänyt tilannetta. On ollut tavallista valoisampaa. Nyt hän kuitenkin sanoo pelkäävänsä joulun lähestymistä.

Migreenipotilaiden vertaisryhmissä puhutaan Havinmaan mukaan myös paljon joulunajan tuoksuista ja hajuista. Voimakastuoksuinen hyasintti on Havinmaalle viheliäisin kasvi.

Vaikka Havinmaan migreenikohtaus ei tule välttämättä saman tien, hän tunnistaa usein heti, mitkä ärsykkeet migreenin laukaisevat.

Valot, siniset tai vilkkuvat, aiheuttavat hänen silmissään "tiristämistä". Sillä tavalla Havinmaa itse kuvaa tunnetta.

– Hajuista tuntee pistävän tunteen jossain nenäonteloissa, hän sanoo.

– Siitä tietää, että tulee migreenikohtaus.

Laura Myllymäki / lännen media