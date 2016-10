Valkohäntäpeurojen ja muiden peuraeläinten sekä metsäkauriiden määrä on lisääntynyt, joten myös niiden kanssa tapahtuvien liikennevahinkojen määrä on kasvanut. Poliisihallituksen poliisitarkastajan Ari Järvenpään mukaan juuri nyt on vaara joutua hirvi- tai peuraonnettomuuteen.