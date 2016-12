Etelä-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut Imatran ampumisista epäillyn miehen. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kolmesta murhasta.

Kolme naista ammuttiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kuoliaaksi ravintola Vuoksenvahdin edustalla. Uhrit olivat Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaksi paikallista toimittajaa.

Ampumisista epäilty on 23-vuotias imatralaismies. Poliisi on kertonut pitävänsä todennäköisenä, että tekojen taustalla on syrjäytymistä ja mielenterveyssyitä.

STT