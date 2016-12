– Häntä kuulusteltiin jo sunnuntai-iltana, ja senkin jälkeen on yritetty, mutta hän ei ole halunnut vastata kysymyksiin, sanoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen.

Kaikkiaan poliisi on kuulustellut yli 20:tä ihmistä mutta imatralaismies on ainoa epäilty. Hänellä on väkivaltarikostaustaa.

Poliisi panttaa yhä tietoa siitä, mistä ampumisessa käytetty ase oli peräisin.

Poliisi kuitenkin vahvistaa, että ampumiset sunnuntain vastaisena yönä tallentuivat valvontakameroihin.

– Tilanne kävelykadulla näkyy kokonaisuudessaan, Tielinen kertoi.

Tallenteilta näkyvät poliisin mukaan tapahtumat epäillyn saapumisesta autolla paikalle aina siihen, kun mies otettiin kiinni.

Ampumisessa kuoli Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen (sd.) ja kaksi toimittajaa. Keskiviikkona Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi 23-vuotiaan imatralaismiehen todennäköisin syin epäiltynä kolmesta murhasta.

Edeltävät tapahtumat syyniin

Poliisin mukaan mikään ei edelleenkään viittaa siihen, että uhrit olisi valittu ennalta. Myös aiempi käsitys motiiveista on pysynyt: poliisi pitää todennäköisenä, että taustalla on lähinnä syrjäytymistä ja mielenterveyssyitä.

Poliisi jatkaa esitutkintaa nyt selvittämällä epäiltyjä tekoja edeltäviä tapahtumia, kuten sitä, oliko epäilty liikkunut paikalla aiemmin päivällä. Ainakaan juuri ennen ampumisia hän ei ollut siellä käynyt, poliisi kertoi.

Poliisi odottaa vielä tuloksia siitä, oliko epäillyn veressä huumaavia aineita.

Apua puhelimitse

Ampumisten jälkeen Imatralla avattu kriisitukipiste ei enää toimi. Etelä-Karjalan keskussairaalan mielenterveyspäivystykseen Lappeenrannassa voi mennä paikalle, mutta apua saa myös puhelimitse. Lisäksi puhelimeen vastaa mielenterveyspäivystys Imatralla, kerrotaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote).

Jälkipuinnissa Imatralla Eksotea avustavat SPR:n kriisityöntekijät.

STT