Kaupoista on löytynyt lukuisia ilotulitepatoja, joissa ohjetarra on laitettu väärään paikkaan. "Tämä kylki kohti yleisöä" -tarra on laitettu vahingossa padan päälle. Noin 300 väärin merkittyä ilotulitetta on ehditty myydä kuluttajille. Lisäksi Kolme Kunkkua- ja Evoluutiopakkaus-ilotulitteista on löytynyt vakavia turvallisuuspuutteita, eikä niitä pidä ampua ilmaan.

Merivartiosto puolestaan muistuttaa, ettei hätäraketteja pidä ampua, ellei kyseessä ole tosipaikka.

Ilotulitus voi ahdistaa lemmikkejä monta päivää

Uudenvuoden ilotulitus stressaa eläimiä, varoittaa Helsingin eläinsuojeluyhdistys (Hesy). Hesy kehottaa lemmikinomistajia varautumaan huolella vuodenvaihteeseen, sillä ilotulitus voi ahdistaa eläimiä useiden päivien ajan.

Koirat kannattaa ulkoiluttaa ennen ilotulituksen alkua ja pitää sisätiloissa räjäyttelyn ajan. Hesyn mukaan koiraa ei kannata koskaan ottaa mukaan katsomaan ilotulitusta, sillä paniikissa se voi karata. Ilotulitteita pelkäävää koiraa ei myöskään kannata jättää yksin kotiin.

Ilotulitteiden kirkkaita värejä voi häivyttää kotona vetämällä verhot ikkunoiden eteen ja jättämällä valot päälle. Hesyn mukaan tärkeintä on, että kotiväki suhtautuu tyynesti paukutteluun ja osoittaa siten kaiken olevan normaalisti.

– Peloissaan olevan ja levottomasti käyttäytyvän kissan tai koiran ympärillä ei kannata hössöttää ja hääriä, sillä omistajan huolestuneisuus lisää lemmikin ahdistuneisuutta, sanoo Hesyn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

STT